Bogotá declara alerta amarilla en toda la red hospitalaria por la segunda vuelta presidencial

Bogotá D.C

La Secretaría de Salud de Bogotá decidió declarar alerta amarilla en toda la red hospitalaria , tanto pública como privada, frente a la segunda vuelta presidencial para poder responder ante cualquier emergencia que se presente ese domingo 21 de junio.

“Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos en tiempo real con el CRUE. Toda la capacidad hospitalaria en Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”, aseguró José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres.

Esta medida comenzará a regir a partir de las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio hasta las 6:00 de la tarde del lunes 22 de junio.

La alerta amarilla se mide para que la red hospitalaria se prepare ante cualquier contingencia en el marco de las elecciones presidenciales. Aunque desde el Distrito no se haya emitido ninguna amenaza en cuanto a la salubridad, se hace de manera preventiva.

Despliegue de funcionarios y servicios

Para el monitoreo y atención durante la jornada electoral, la secretaría ha dispuesto un robusto esquema.

Habrá acompañamiento de la Secretaría de Salud en el Comité Operativo de Emergencias en el C4 y también en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

Se dispondrá de tres ambulancias médicas en puntos de alta concentración de público como en la Plaza de Bolívar, en Corferias y en Unicentro.

Como apoyo logístico, habrá otras cinco ambulancias de la Cruz Roja y disponibilidad 24/7 de un equipo de respuestas y un gestor de transporte externo para el seguimiento a las IPS.