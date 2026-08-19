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19 ago 2026 Actualizado 12:41

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Alerta sobre adulteración de cerveza en Cundinamarca: hallaron más de 3 mil unidades reenvasadas

El operativo fue adelantado por el Grupo Especial para la Promoción de la Cultura contra la Ilegalidad de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y peritos especializados de Bavaria.

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El gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey alertó a los consumidores sobre la adulteración de cerveza, luego de que un operativo realizado en Soacha permitiera descubrir un inmueble donde esta bebida era manipulada y reenvasada clandestinamente.

Durante el procedimiento fueron encontradas más de 3.300 unidades de cerveza reenvasada, además de botellas vacías, tapas y maquinaria artesanal utilizada para lavar y volver a sellar los envases.

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Resultado del operativo:

  • Más de 3.300 unidades de cerveza reenvasada.
  • Más de 250 unidades de licor adulterado.
  • Más de 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando.
  • Dos personas capturadas en flagrancia.
  • Envases vacíos, tapas y maquinaria artesanal para el lavado y sellado de botellas.

De acuerdo con la información recopilada durante el operativo, la cerveza manipulada tendría como destino su comercialización en Cundinamarca.

Finalmente, el gobernador Rey insistió en el riesgo que representa consumir productos cuya procedencia y manipulación se desconocen.

“Una bebida como la cerveza manipulada clandestinamente puede poner en riesgo la salud, inclusive la vida”, concluyó

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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