Incautaron dos toneladas de marihuana en centro de acopio bajo fachada de fundación para mascotas

En un operativo entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron incautar 2.138 kilos de marihuana en un inmueble que presuntamente estaría siendo utilizado como centro de acopio de marihuana, bajo la fachada de una fundación dedicada al cuidado de mascotas.

Estás labores fueron desplegadas gracias a la denuncia ciudadana que permitió a los investigadores adelantar labores de inteligencia y seguimiento para identificar este inmueble ubicado en la vereda Guaimaral, en la localidad de Suba.

Durante el procedimiento, se logró la captura de cuatro personas y con esta incautación se evitó que cerca de 155 mil dosis de este estupefaciente llegara a las calles de Bogotá, que tendría un valor en el mercado negro cercano a los 723 millones de pesos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por tráfico y fabricación de estupefacientes.