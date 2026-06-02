Violento robo de un carro en la localidad de Puente Aranda: más de cinco hombres atacaron a pareja

En las últimas horas, en inmediaciones del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, cerca ocho hombres, entre ellos un mujer, intimidaron a una pareja con arma de fuego para robarles su camioneta Volkswagen T-Cross modelo 2024 de placas NFZ-152.

La víctimas llegaban a su residencia luego de un día de trabajo y allí fueron interceptados por los delincuentes, quienes las obligaron a bajar del vehículo. Durante el robo, que duró apenas solo unos minutos, los ladrones exigían la llave del carro al conductor, mientras que a la otra persona le quitaban su bolso y su celular. Tras cometer el hurto, los responsables huyeron en otro carro particular color negro.

Frente a este hecho, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que las autoridades están trabajando para dar con el paradero de los delincuentes.

“Con Policía Judicial ya tenemos avances investigaciones. Seguimos trabajando para la judicialización de estos delincuentes, confirmó el general.

Por ahora, el hombre que recibió varios golpes en su cabeza se recupera en un centro asistencial.