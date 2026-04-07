Con más de nueve llaves maestras capturaron a delincuente que robaba carros en Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de un hombre de 60 años por el delito de hurto.

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Los hechos se presentaron en inmediaciones de la estación de TransMilenio Olaya, cuando los uniformados observaron un vehículo en condición inusual, con la alarma activada. Al abordar al conductor, este manifestó que supuestamente el carro presentaba una falla en su sistema de seguridad.

Sin embargo, el hombre continuaba con un comportamiento sospechoso, por eso se procedió a verificar el carro, evidenciando que había sido robado mediante la modalidad de halado. Al lugar llegó otro ciudadano, quien informó a los uniformados que había dejado su vehículo estacionado mientras asistía a una cita médica y, al regresar, no lo encontró.

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Inmediatamente, se procedió a la captura del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Así mismo, se estableció que intentaba hacerse pasar por otra persona, portando un documento que no le pertenecía.

Adicionalmente, se le hallaron en su poder dos controles y más de nueve llaves de diferentes marcas de vehículos, elementos que, al parecer, utilizaba para cometer estos hurtos.

Finalmente, cabe resaltar que este presunto delincuente había estado privado de la libertad en el año 2017 por hechos similares.