Al día se roban cuatro vehículos bajo la modalidad de atraco en Bogotá

Bogotá D.C

Estos últimos días se han conocido varios casos de hurto a vehículos en diferentes localidades de Bogotá. Los más recientes que han causado indignación porque los delincuentes utilizan armas de fuego para intimidar a sus víctimas han sido dos.

En la 127 con Autopista Norte justo al frente del McDonalds, una familia fue bajada de su camioneta por hombres que también se movilizaban en un vehículo para robarlos. Los intimidaron con armas de fuego y se llevaron la camioneta que al parecer sería híbrida. Esto ocurrió en horas de la madrugada.

El otro caso que se viralizó en redes sociales también ocurrió en el norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén, en el que hombres con tapabocas y gorras se bajan de un carro y abordan con armas de fuego a dos mujeres que estaban en un vehículo, y se lo llevan,

Esta situación se esta descontrolando en la capital y el comandante de la Policía Metropolitana, el general Cristancho, indicó que al día se estarían presentando al menos cuatro casos de hurto a vehículos bajo la modalidad de atraco en Bogotá.

“El hurto a vehículo en atraco está entre dos o cuatro vehiculos diarios, pero también capturados por este delito semanalmente cuatro delincuentes”, señaló el general.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, indicó que una de las principales hipótesis en las que trabajan es que los delincuentes están fijando su interés en los vehículos híbridos para comercializar las autopartes.

De ahí que una de las motivaciones sea la venta ilegal de autopartes robadas.