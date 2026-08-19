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19 ago 2026 Actualizado 15:43

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Megaoperativo en Bogotá: Capturaron a cinco delincuentes de ‘Lucifer’ en pagadiarios

Dos de los pagadiarios intervenidos se encontraban en extinción de dominio por parte de la SAE.

Megaoperativo en pagadiarios en Bogotá. Foto: Mebog.

Megaoperativo en pagadiarios en Bogotá. Foto: Mebog.

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Bogotá D.C

A la 1 de la mañana de este 19 de agosto comenzó el megaoperativo en varios pagadiarios del barrio La Favorita, ubicado en el centro de la capital, donde conviven la delincuencia y viven las familias vulnerables.

Más de 300 uniformados de diferentes especialidades de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron 10 pagadiarios para afectar las actividades ilícitas de los grupos delincuenciales que utilizan estos lugares para camuflarse.

En esta megatoma, las autoridades lograron capturar a cinco integrantes de la banda criminal ‘Lucifer’ dedicada a la fabricación y tráfico de estupefacientes, generando cerca de $5 millones de pesos diarios. Entre los detenidos están alias ‘La Negra’, administradora; así como alias ‘Vicente’, ‘Mechas’, ‘Gafas’ y ‘El Viejo’, identificados como expendedores de zona.

Los capturados registran anotaciones judiciales por: fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público.

Asimismo, fueron incautadas un arma traumática, armas cortopunzantes, 1.300 dosis de estupefacientes (marihuana, bazuco y cocaína) y más de 3 millones de pesos en efectivo.

Dos de los pagadiarios intervenidos, contaban con medidas vigentes de extinción de dominio desde el año 2018 por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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