CAR suspende bocaminas de carbón por afectaciones a fuentes hídricas en Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca detuvo la explotación ilegal de carbón en cuatro bocaminas ubicadas en los municipios de Sutatausa y Lenguazaque, tras evidenciar daños severos e irreversibles a los recursos naturales de suelo, agua y flora.

Los técnicos de la CAR encontraron graves afectaciones como: la disposición libre y descontrolada de estériles directamente sobre la capa orgánica sin adecuación técnica, provocando el sepultamiento total de pastos, potreros y bosque nativo.

Además, se detectó acumulación de chatarra y residuos sólidos que generan lixiviados de óxidos de hierro y el almacenamiento inadecuado de materiales directamente sobre los suelos.

Así mismo, las minas carecen por completo de obras de drenaje, cunetas perimetrales y estanques sedimentadores para el manejo de aguas de escorrentía. Esto generando arrastre de sedimentos de carbón hacia los ríos Alto Suárez, específicamente con afectación directa a la quebrada Palo Blanco y al río Chirtoque.

Adicionalmente, se identificaron vertimientos directos de aguas residuales no domésticas, aguas mineras con alta carga de óxidos, pH ácido, y combustibles vertidos sin tratamiento alguno en zonas de talleres y malacates sobre pisos en tierra.

“Mantendremos las medidas de suspensión y avanzaremos con los requerimientos de recuperación morfológica, retiro de estériles de las rondas de protección hídrica y reforestación con especies nativas, ya que no toleraremos la actividad minera ilegal que ponga en riesgo la estabilidad ecológica de nuestro territorio”, dijo Julio Cesar Sierra León, director regional de la CAR Ubaté.

Finalmente, los funcionarios además constataron que algunos de estos puntos de explotación presentaban incumplimiento y desprendimiento de sellos de anteriores medidas impuestas por las autoridades.