Bus alimentador de Transmilenio cayó por un barranco en Bogotá: no hay víctimas mortales

Bogotá D.C

En horas de la tarde de este miércoles 17 de junio, un bus alimentador (SITP) de Transmilenio cayó por una pendiente en la carrera 11 Este con Calle 63 Sur, en la localidad de San Cristóbal.

En este accidente se vieron implicados el bus de transporte público, un taxi y también una camioneta particular.

Una vez se reportó la emergencia, los organismos de socorro acudieron al punto. Ambulancias de la Secretaría de Salud, personal del Cuerpo de Bomberos y funcionarios de la Policía Metropolitana llegaron para brindar atención a los lesionados.

Las personas que se movilizaban en bus no presentan heridas de gravedad.

Desde Transmilenio lamentaron este accidente y anunciaron que continuarán reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad del sistema de transporte público.