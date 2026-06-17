SuperSociedades confirma multa por $ 50 millones contra presidente del Club Llaneros

La Superintendencia de Sociedades confirmó la sanción por $ 50 millones contra Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal y presidente del Club Llaneros, por incumplir las órdenes impartidas por esa entidad en el marco de actuaciones relacionadas con la evaluación de los estados financieros entre 2022 y 2024.

Y es que para la entidad estas conductas “afectan la confiabilidad de la información financiera, comprometen la transparencia empresarial y obstaculizan el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión”.

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Al respecto, la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda, señaló que “el cumplimiento oportuno de los requerimientos e instrucciones impartidos por la Superintendencia constituye un deber esencial de los administradores y representantes legales de las sociedades sometidas a supervisión. La calidad, integridad y confiabilidad de la información financiera son elementos fundamentales para la protección de los grupos de interés, la transparencia empresarial y la adecuada toma de decisiones. Por ello, esta Entidad continuará ejerciendo sus funciones con rigor y objetividad, promoviendo una cultura de cumplimiento y buenas prácticas de gobierno corporativo”.

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Hay que recordar que la sanción fue impuesta inicialmente en marzo de este año y, tras ello, esta persona interpuso recurso de reposición, cuyos argumentos fueron analizados y desestimados por la Supersociedades, razón por la cual la sanción fue confirmada en su integridad.