Precio del dólar en Venezuela HOY 17 de junio de 2026: Nuevos aumentos, inflación se desacelera

Imagen de referencia del pasaporte de Venezuela y un fajo de billetes de cien bolívares (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este miércoles 17 de junio de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

Téngase en cuenta que, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar, aunque siguiendo la tendencia, pronto el valor llegará a los 600 bolívares durante esta semana.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 17 de junio de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 596,78240000 bolívares venezolanos (VES) para este 17 de junio de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($592,51630000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 692,05274233 bolívares.

692,05274233 bolívares. Yuan chino: 88,33761120 bolívares.

88,33761120 bolívares. Lira turca: 12,89091647 bolívares.

12,89091647 bolívares. Rublo ruso: 8,24626779 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela el 17 de junio

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 602,8356 para compra - 607,6849 para venta

602,8356 para compra - 607,6849 para venta N58 Banco Digital: 592,5163 para compra - 592,8000 para venta

592,5163 para compra - 592,8000 para venta Banesco: 648,9835 para compra - 610,8818 para venta

648,9835 para compra - 610,8818 para venta Banco Activo: 705,6320 para compra – 732,3316 para venta

705,6320 para compra – 732,3316 para venta Banco Mercantil : 605,1033 para compra - 615,5200 para venta

: 605,1033 para compra - 615,5200 para venta Otras instituciones: 642,2694 para compra - 709,5440 para venta

Inflación se desacelera en mayo

Según datos ⁠divulgados por el Banco Central, La inflación de Venezuela ⁠en mayo registró una cifra del 6.3%. Esto representa la cifra más baja de los últimos 19 meses.

Estos datos son similares a los mostrados por el reporte de mayo del Observatorio de Gasto Público (OGP), de la ONG dedicada a la divulgación del conocimiento económico Cedice Libertad.

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El reporte del BCV señaló en una nota de prensa publicada en su página web que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de:

Esparcimiento y cultura (7,3%).

Restaurantes y hoteles (7,1%).

Vestido y calzado (7%).

Equipamiento del hogar (6,8%).

Servicios de educación (6,6%).

Comunicaciones (6,5%).

Cabe acotar que los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Ahora, durante estos meses se han ido adelantado negociaciones para generar acuerdos con las petroleras Repsol y Shell, mientras que por el lado energético, recientemente se generó un acuerdo con GE Vernon para la mejora de las redes eléctricas del país.

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