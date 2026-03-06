SuperSociedades multa a presidente de Club Llaneros por incumplir requerimiento de estado financiero. Fotos: suministradas y página web de Llaneros.

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de 50 millones de pesos a Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal y presidente del Club Llaneros, por incumplir órdenes impartidas por esa entidad, que le pidió información de los estados financieros del equipo de fútbol.

“Desatendió requerimientos relacionados con la evaluación de los estados financieros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, así como las órdenes derivadas de los hallazgos identificados en la visita administrativa practicada en mayo de 2023 y la remisión de información adicional solicitada”, afirmó la entidad en un comunicado.

(Le interesa: Colegio Refous: Supersociedades lo admite en reorganización para pagar $ 33.026 millones de deudas)

Para la entidad, esta conducta afecta la confianza en la información financiera, compromete la transparencia y resta credibilidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad.

Por tanto, el superintendente de Sociedades aseveró que “los administradores están llamados a cumplir estrictamente las disposiciones legales y las instrucciones impartidas por esta autoridad, dada la relevancia de la información financiera, su impacto en los grupos de interés y la necesidad de mantener adecuados estándares de gobierno corporativo, particularmente en los clubes deportivos con deportistas profesionales”.

(Le interesa: Audifarma se salva de quiebra: SuperSociedades confirma acuerdo para pagar $ 2,7 billones de deuda)

La empresa puede interponer recurso de reposición contra esta decisión.