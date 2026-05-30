Supersociedades autoriza medidas para garantizar la continuidad operativa de Canacol

La Superintendencia de Sociedades autorizó nuevas medidas dentro del proceso de reorganización e insolvencia transfronteriza de Canacol Energy y sus empresas vinculadas en Colombia, con el fin de garantizar la continuidad de sus operaciones y facilitar el acceso a recursos financieros.

La decisión permite que la compañía utilice parte de sus activos como garantía para obtener financiación durante el proceso de recuperación empresarial. Según la entidad, las obligaciones respaldadas ascienden a cerca de 166 millones de dólares, equivalentes al 9% de los activos reportados por las empresas involucradas.

Canacol es uno de los principales productores de gas natural del país

Además de ser una de las principales productoras de gas natural, la compañía participa en el abastecimiento de cerca del 17% de la demanda nacional, por lo que la Superintendencia destacó la importancia de preservar la continuidad de sus operaciones.

Esta medida también fue adoptada por el proceso de insolvencia que la compañía adelanta de manera coordinada entre Colombia y Canadá. De acuerdo con la entidad, la autorización busca asegurar recursos para el funcionamiento de la empresa, proteger empleos y facilitar procesos de inversión o venta de activos que contribuyan al valor de las compañías.

Finalmente, la Superintendencia aclaró que, “los gravámenes autorizados no representan pagos anticipados ni modifican los derechos de los acreedores existentes”, sino que corresponden a mecanismos de financiación utilizados en procesos de reorganización empresarial.