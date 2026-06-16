Cuánto se paga de salud y pensión con el mínimo en 2026: Valor que descuentan de nómina mensualmente // Caracol Radio

Muchos trabajadores en Colombia no tienen claro el monto que le descuenta de su nómina cada mes por el pago de salud y pensión. Le contamos cómo funciona este pago.

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El salario mínimo en Colombia para este 2026 fue fijado en $1.750.000, tras un incremento del 23,7% frente al año anterior. Con ese ajuste, también aumentó el valor en pesos de los aportes obligatorios a salud y pensión que se descuentan directamente de la nómina de los trabajadores formales.

¿Cómo se calculan los descuentos por seguridad social?

En nuestro país los aportes a salud y pensión se calculan como un porcentaje que se descuenta mensualmente de la nómina.

Para trabajadores con contrato laboral:

Pensión: 16 % del salario (12 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)

16 % del salario (12 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador) Salud: 12,5 % del salario (8,5 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)

Esto lo que quiere decir es que al trabajador se le descuenta un total de 8 % de su salario cada mes por estos dos conceptos.

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¿Cuánto le descuentan si se gana el mínimo?

Si usted tiene un salario mínimo de $1.750.000, los descuentos mensuales por pagos de seguridad social se distribuyen de la siguiente manera:

Salud (4 %): $70.000

(4 %): $70.000 Pensión (4 %): $70.000

Es decir que al trabajador lo que se le descuenta mensualmente por el pago de salud y pensión es un total de $140.000.

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Si es trabajador independiente:

Por otra parte, si usted es trabajador independiente, usted debe pagar sus aportes a seguridad social mes vencido como lo indica la ley. Este valor legal corresponde a las prestaciones sociales de afiliación en salud, cotización a la pensión, riesgos laborales, etc.

Un trabajador independiente debe pagar el “40% de la suma del total de sus ingresos”. Este valor inicia sobre el salario mínimo mensual legal vigente y se extiende hasta 25 SMMLV ($43.772.625 en 2026). De acuerdo con la ley, estas personas tienen que pagar 12,5% a salud, 16% para pensiones y un porcentaje extra para riesgos laborales.

Salud (12,5%): El valor mensual es de $218.863

El valor mensual es de $218.863 Pensión (16%): El valor mensual es de $280.145

El valor mensual es de $280.145 Total: $499.008.

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