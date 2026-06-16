Cuánto se paga de salud y pensión con el mínimo en 2026: Valor que descuentan de nómina mensualmente
Le contamos cuánto es el monto que se paga por salud y pensión para que tenga en cuenta el valor total de lo que le descuentan de la nómina.
Muchos trabajadores en Colombia no tienen claro el monto que le descuenta de su nómina cada mes por el pago de salud y pensión. Le contamos cómo funciona este pago.
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El salario mínimo en Colombia para este 2026 fue fijado en $1.750.000, tras un incremento del 23,7% frente al año anterior. Con ese ajuste, también aumentó el valor en pesos de los aportes obligatorios a salud y pensión que se descuentan directamente de la nómina de los trabajadores formales.
¿Cómo se calculan los descuentos por seguridad social?
En nuestro país los aportes a salud y pensión se calculan como un porcentaje que se descuenta mensualmente de la nómina.
Para trabajadores con contrato laboral:
- Pensión: 16 % del salario (12 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)
- Salud: 12,5 % del salario (8,5 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)
Esto lo que quiere decir es que al trabajador se le descuenta un total de 8 % de su salario cada mes por estos dos conceptos.
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¿Cuánto le descuentan si se gana el mínimo?
Si usted tiene un salario mínimo de $1.750.000, los descuentos mensuales por pagos de seguridad social se distribuyen de la siguiente manera:
- Salud (4 %): $70.000
- Pensión (4 %): $70.000
Es decir que al trabajador lo que se le descuenta mensualmente por el pago de salud y pensión es un total de $140.000.
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Si es trabajador independiente:
Por otra parte, si usted es trabajador independiente, usted debe pagar sus aportes a seguridad social mes vencido como lo indica la ley. Este valor legal corresponde a las prestaciones sociales de afiliación en salud, cotización a la pensión, riesgos laborales, etc.
Un trabajador independiente debe pagar el “40% de la suma del total de sus ingresos”. Este valor inicia sobre el salario mínimo mensual legal vigente y se extiende hasta 25 SMMLV ($43.772.625 en 2026). De acuerdo con la ley, estas personas tienen que pagar 12,5% a salud, 16% para pensiones y un porcentaje extra para riesgos laborales.
- Salud (12,5%): El valor mensual es de $218.863
- Pensión (16%): El valor mensual es de $280.145
- Total: $499.008.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...