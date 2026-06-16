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16 jun 2026 Actualizado 17:43

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Economía

Cuánto se paga de salud y pensión con el mínimo en 2026: Valor que descuentan de nómina mensualmente

Le contamos cuánto es el monto que se paga por salud y pensión para que tenga en cuenta el valor total de lo que le descuentan de la nómina.

Cuánto se paga de salud y pensión con el mínimo en 2026: Valor que descuentan de nómina mensualmente // Caracol Radio

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Muchos trabajadores en Colombia no tienen claro el monto que le descuenta de su nómina cada mes por el pago de salud y pensión. Le contamos cómo funciona este pago.

Lea también: Prima para vigilantes de seguridad 2026: plazo, cuánto le debe llegar y cómo hacer el cálculo

El salario mínimo en Colombia para este 2026 fue fijado en $1.750.000, tras un incremento del 23,7% frente al año anterior. Con ese ajuste, también aumentó el valor en pesos de los aportes obligatorios a salud y pensión que se descuentan directamente de la nómina de los trabajadores formales.

¿Cómo se calculan los descuentos por seguridad social?

En nuestro país los aportes a salud y pensión se calculan como un porcentaje que se descuenta mensualmente de la nómina.

Para trabajadores con contrato laboral:

  • Pensión: 16 % del salario (12 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)
  • Salud: 12,5 % del salario (8,5 % lo paga el empleador y 4 % lo paga el trabajador)

Esto lo que quiere decir es que al trabajador se le descuenta un total de 8 % de su salario cada mes por estos dos conceptos.

Le puede interesar: ¿A qué trabajadores no les reducirá la jornada laboral en julio 2026 y por qué? Excepciones por ley

¿Cuánto le descuentan si se gana el mínimo?

Si usted tiene un salario mínimo de $1.750.000, los descuentos mensuales por pagos de seguridad social se distribuyen de la siguiente manera:

  • Salud (4 %): $70.000
  • Pensión (4 %): $70.000

Es decir que al trabajador lo que se le descuenta mensualmente por el pago de salud y pensión es un total de $140.000.

Más información: Prima de junio 2026: trabajadores que aplican y monto que les debe llegar si ganan un salario mínimo

Si es trabajador independiente:

Por otra parte, si usted es trabajador independiente, usted debe pagar sus aportes a seguridad social mes vencido como lo indica la ley. Este valor legal corresponde a las prestaciones sociales de afiliación en salud, cotización a la pensión, riesgos laborales, etc.

Un trabajador independiente debe pagar el “40% de la suma del total de sus ingresos”. Este valor inicia sobre el salario mínimo mensual legal vigente y se extiende hasta 25 SMMLV ($43.772.625 en 2026). De acuerdo con la ley, estas personas tienen que pagar 12,5% a salud, 16% para pensiones y un porcentaje extra para riesgos laborales.

  • Salud (12,5%): El valor mensual es de $218.863
  • Pensión (16%): El valor mensual es de $280.145
  • Total: $499.008.

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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