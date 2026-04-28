Nini Castañeda fue designada como Superintendente de Sociedades (e) en reemplazo de Billy Escobar

Tras la renuncia de Billy Escobar a la Superintendencia de Sociedades, el Gobierno designó en encargó a Nini Johana Castañeda Quintero, quien fungía como secretaria general, para liderar esta entidad que vigila a las empresas.

La entidad afirmó que Castañeda cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, privado y en instituciones de educación superior, en el ámbito de la asesoría, consultoría y estructuración de proyectos.

Además, tiene una amplia trayectoria dentro de la Entidad, donde fue Directora de Acuerdos de Ejecución y Directora de Liquidaciones en la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, así como Asesora en la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

En este sentido, la entidad afirmó que “su designación asegura la continuidad de una gestión orientada al fortalecimiento del sector empresarial colombiano, al ejercicio técnico de las funciones de supervisión, inspección y control, y a la preservación de las empresas como fuente de desarrollo, empleo y bienestar social”.

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La salida de Billy Escobar

El viernes pasado Billy Escobar anunció su salida de esta entidad tras considerar cumplidos sus objetivos allí y tener nuevos proyectos personales.

“Durante mi permanencia en el cargo, el esfuerzo institucional se centró en fortalecer la capacidad técnica de la entidad, ampliar su presencia territorial y desarrollar herramientas efectivas para acompañar al empresariado desde una visión social, aportando a la sostenibilidad, la productividad y la competitividad del país”, se lee en su comunicación.

Tras agradecer al presidente Gustavo Petro, aseveró que seguirá aportando al país desde el lugar en el que se encuentre “con la convicción de que el fortalecimiento institucional y el desarrollo empresarial son pilares del progreso de Colombia”.

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Escobar llegó a esta entidad en el gobierno pasado, en 2021, tras la salida de Andrés Barreto.