A salvo y en su hogar: 3 boas halladas en Soacha y Boyacá fueron devueltas a su hábitat

Este fin de semana, se conoció la buena noticia de la reubicación de unas boas constrictor que estaban deambulando por municipios de los departamentos de Soacha y Boyacá. Estas boas son una de las especies de serpientes grandes de la familia de las boas.

Según relata la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la recuperación de las boas se logró gracias al apoyo de la Policía de Carabineros. Los réptiles fueron encontrados por la comunidad en los municipios de Caldas y Saboyá, en el departamento de Boyacá, y uno en Soacha.

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¿Cómo fue la recuperación de las boas?

Según relata la CAR, el primer caso fue atendido por el grupo de Carabineros en Soacha. La comunidad se contactó con ellos para avisar la presencia de una boa constrictor adulta, hallada en el barrio Ciudad Verde. Lo primero que destacaron las autoridades es que se encontraba en buenas condiciones de salud. Tras el examen clínico, se encontró que la serpiente estaba alerta y reactiva; sin embargo, se encontraba bien, tenía una musculatura conservada, su piel estaba brillante y tenía una buena locomoción y capacidad de construcción.

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Después de la revisión, se liberó en inmediaciones de una reserva hídrica, entre los municipios de Tena y La Mesa en Cundinamarca.

Otra de las Boas halladas fue recuperada en el municipio de Saboyá. Se trataba de una en etapa juvenil que intentaba ingresar a una vivienda en la zona rural del municipio. El equipo de fauna silvestre de la dirección regional de Chiquinquirá recibió la alerta y la recuperó.

Finalmente, la tercera serpiente fue hallada en una vía pública en el sector Boca de Monte, en la vereda Vueltas del municipio de Caldas. Este reptil adulto fue reportado por la comunidad y recuperado por la policía, quien luego la entregó a la CAR.

Las últimas dos Boas encontradas en el departamento de Boyacá fueron valoradas y ambas estaban en un muy buen estado de salud. Ninguna de las serpientes tenía rastros de maltrato, así como tampoco heridas; razón por la cual fueron devueltas rápidamente a su hábitat natural.

“La valoración inicial hecha a las tres boas indica que no estaban en cautiverio ni habían sido objeto de interacciones negativas con humanos, lo cual facilitó su reintroducción a medios silvestres”, indicó el director regional Soacha de la CAR, Cesar Augusto Rico Mayorga.

La Corporación hizo un llamado a la comunidad a hacer uso de la línea de atención para rescate y protección de fauna silvestre (316 524 4031), de manera que se pueda dar un manejo oportuno a los animales, así como garantizar la seguridad de las personas