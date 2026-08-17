Nuevos cierres en Carrera Séptima desde el 21 de agosto: Movilidad explica desvíos y cambios

Continúan las obras para avanzar en la construcción del Corredor Carrera Séptima. Este proyecto comenzó en el primer trimestre del año y ha venido avanzando paulatinamente por tramos para no afectar demasiado la movilidad de la zona.

Este lunes, la secretaria de Movilidad. María Fernanda Ortiz anunció avances en esa obra que implican nuevos cierres en este tramo vial. Desde el próximo viernes, 21 de agosto, se cerrará un carril por sentido, entre las calles 102 y 116, durante las 24 horas del día, mientras que avanzan las obras que se espera que duren 12 meses. Mientras se desarrolla la obra, continuarán igualmente funcionando dos carriles por cada sentido.

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¿Cómo funcionará la Carrera Séptima desde el 21 de agosto?

En sentido norte-sur, los vehículos continuarán circulando por dos carriles habilitados en las calzadas occidentales existentes. En sentido sur-norte, se mantendrán igualmente dos carriles habilitados en la calzada oriental. Lo que se podrá presentar durante la obra son cambios en las calzadas rápida y lenta, según se vaya a requerir durante el desarrollo del proyecto.

Si usted viene en sentido norte sur y necesita girar hacia la izquierda en la calle 112 y calle 109, podrá hacerlo sin problema porque este giro continuará habilitado. De igual forma, si usted se encuentra en sentido sur-norte a la altura de la calle 16, podrá hacer el giro a la izquierda hacia la calle 116, en dirección occidente. Asimismo, en sentido norte-sur, se podrá realizar el giro a la derecha hacia el occidente.

¿Qué otras opciones se tienen para evitar estas obras? ¿Habrá desvíos?

Si usted quiere evitarse esta zona, puede hacerlo tomando alguno de los desvíos que prepara la Secretaría de Movilidad. Los desvíos son los siguientes:

Sentido norte-sur: tomar la avenida calle 127 al occidente, retornar al oriente a la altura de la carrera 11B Bis A, continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur y luego por la calle 94 hacia el oriente, para retomar la Carrera Séptima.

tomar la avenida calle 127 al occidente, retornar al oriente a la altura de la carrera 11B Bis A, continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur y luego por la calle 94 hacia el oriente, para retomar la Carrera Séptima. Sentido sur-norte: tomar la calle 94 hacia el occidente, continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte y posteriormente por la avenida carrera 9 hacia el norte.

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¿Qué pasará con los paraderos del sistema de TransMilenio ubicados en la Carrera Séptima?

Como lo indica la secretaria de Movilidad, Maria Fernanda Ortiz, se presentarán algunos cambios en la ubicación de los paraderos. Los cambios son los siguientes:

Los paraderos 113B01 y 113A01, ubicados actualmente en el costado oriental de la Carrera Séptima, serán trasladados 70 metros al norte de la calle 102 , donde funcionan nuevos paraderos provisionales. El paradero 165B01, ubicado actualmente 40 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 100 metros al sur de la calle 106, al nuevo paradero provisional.

ubicados actualmente en el costado oriental de la Carrera Séptima, serán trasladados , donde funcionan nuevos paraderos provisionales. El paradero 165B01, ubicado actualmente 40 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 100 metros al sur de la calle 106, al nuevo paradero provisional. El paradero BD-048A , ubicado actualmente 85 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 140 metros al sur de la calle 106, a un nuevo paradero provisional.

, ubicado actualmente 85 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 140 metros al sur de la calle 106, a un nuevo paradero provisional. El paradero 166A01, ubicado actualmente 60 metros al norte de la calle 106, en el costado oriental, será trasladado 30 metros más al norte.

ubicado actualmente 60 metros al norte de la calle 106, en el costado oriental, será trasladado 30 metros más al norte. Los paraderos BD-052A y BD-053A serán unificados en un solo paradero provisional. Este nuevo paradero estará ubicado 85 metros al norte de la calle 109, sobre el separador lateral oriental de la Carrera Séptima.

serán unificados en un solo paradero provisional. Este nuevo paradero estará ubicado 85 metros al norte de la calle 109, sobre el separador lateral oriental de la Carrera Séptima. Los paraderos 049A01 y 049B01 serán trasladados y unificados en un nuevo paradero provisional, ubicado en el costado oriental de la Carrera Séptima, 20 metros al sur de la calle 110A.

serán trasladados y unificados en un nuevo paradero provisional, ubicado en el costado oriental de la Carrera Séptima, 20 metros al sur de la calle 110A. Los paraderos provisionales 116B01 y 048B01, que actualmente están ubicados 20 metros al sur de la calle 114, en el costado oriental, serán trasladados 20 metros al norte de la calle 114, en el mismo costado.

que actualmente están ubicados 20 metros al sur de la calle 114, en el costado oriental, serán trasladados 20 metros al norte de la calle 114, en el mismo costado. Los paraderos provisionales 170A01 y 168A01, que actualmente están ubicados 35 metros al norte de la calle 113, en el costado occidental, serán trasladados al costado occidental de la Carrera Séptima, sobre la calzada lateral, 100 metros al sur de la calle 116.

Tenga en cuenta el siguiente mapa en el que podrá encontrar los cambios:

Mapa cierre y desvíos Ampliar Mapa cierre y desvíos Cerrar

Finalmente, TransMilenio recomienda a los bogotanos mantener recargada la tarjeta tullave con anterioridad, planificar sus viajes a través de TransMiApp, consultar la página web www.transmilenio.gov.co y seguir el canal oficial de WhatsApp para conocer información de servicio en tiempo real.

¿Qué pasará con los peatones y ciclistas?

Para peatones y ciclistas, no habrá mayores cambios en la zona; sin embargo, la Secretaría les pide a ellos y a los conductores y usuarios de transporte público que estén atentos a la señalización de obra y a las indicaciones del personal en vía, así como transitar con precaución.