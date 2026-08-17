Pico y placa regional Bogotá: plan retorno lunes 17 de agosto autopista sur y vía la mesa

Pico y placa regional en Bogotá 17 de noviembre 2025: horario de ingreso y vías con restricción

Si está regresando a Bogotá después del puente festivo de la Asunción de la Virgen, tenga en cuenta que este lunes 17 de agosto hay pico y placa regional para ingresar a la capital. La medida funcionará entre el mediodía y las 8:00 de la noche en los nueve corredores habilitados para el ingreso de vehículos.

Las autoridades también prepararon un dispositivo especial de movilidad para atender el regreso de los viajeros, especialmente en dos corredores que suelen registrar alta congestión: la Autopista Sur, por Soacha, y la vía La Mesa.

Pico y placa regional Bogotá hoy: horarios y placas

La restricción de este lunes festivo se dividirá en dos franjas. Entre 12:00 del mediodía y 4:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. será el turno de las placas impares: 1, 3, 5, 7 y 9. Después de las 8:00 p. m. termina la medida.

La medida aplica para los vehículos que ingresen a Bogotá por nueve corredores:

Autopista Norte

Autopista Sur

Calle 13

Calle 80

Carrera Séptima

Avenida Boyacá

Vía al Llano

Suba-Cota

La Calera

Choachí

Plan retorno por Autopista Sur tendrá medidas especiales

Uno de los puntos de mayor atención será la Autopista Sur en Soacha, donde las autoridades esperan un alto flujo de vehículos durante el regreso a Bogotá.

En este corredor habrá un reversible continuo entre la intersección de la avenida Canoas y la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo-Soacha, entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Además, en el tramo entre Bosa Estación y el sector de La Sevillana se implementará semaforización intermitente para intentar agilizar el ingreso de automotores a la capital.

A esto se suma una situación que podría complicar el tránsito: la Autopista Sur opera con reducción de tres a dos carriles entre Maiporé y el sector 3M debido a las obras de TransMilenio.

Vía La Mesa tendrá reversible hasta la medianoche

La vía La Mesa también tendrá una operación especial durante este lunes festivo.

Las autoridades habilitarán un reversible continuo desde Apulo, en el kilómetro 32, hasta Mosquera, en el puente de Balsillas, en el kilómetro 113. La medida comenzará a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta las 11:59 p. m.

La recomendación para quienes tengan previsto regresar por este corredor es programar el viaje con anticipación y evitar las horas de mayor concentración vehicular.

¿Cuántos vehículos regresarán a Bogotá?

El movimiento durante este puente festivo será considerable, pues de acuerdo a las proyecciones oficiales estiman que más de un millón de vehículos ingresarán a Bogotá durante todo el puente.

En los corredores de la Autopista Sur y La Mesa, las autoridades calculan un tránsito cercano a 300.000 vehículos, razón por la cual se reforzaron las medidas de control y regulación.

Restricción para vehículos de carga

Los conductores de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas también deberán tener en cuenta restricciones durante el lunes festivo.