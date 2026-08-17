Nueva flota eléctrica de Bogotá: así operarán los buses que reducirían a la mitad el tiempo de viaje

Desde la Alcaldía de Bogotá, se sigue trabajando para ampliar y mejorar la infraestructura de transporte de la ciudad. Hoy, una de las grandes preocupaciones de los bogotanos es el transporte público, que suele concentrar un gran número de quejas por parte de los usuarios que señalan la falta de buses, el colapso por trancones y la inseguridad.

En aras de mejorar, la Alcaldía trabajaba para ampliar cada vez más la flota de todo el sistema de transporte público, teniendo claro el enfoque ambiental y sostenible que el mundo reclama.

Este lunes, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la llegada de 50 buses eléctricos nuevos, de tipología dual, únicos en el mundo y ensamblados en Colombia, que podrán operar tanto en las troncales de TransMilenio como en vías de tráfico mixto.

Una de las novedades de estos buses es que fueron ensamblados en el país. De los 50 buses, 25 fueron ensamblados en Pereira por Busscar, compañía dedicada a la fabricación de carrocerías. Los otros 25 fueron ensamblados en Cota por Marcopolo, empresa líder en el diseño y ensamble de carrocerías.

¿Cómo son estas nuevas flotas de TransMilenio?

El alcalde, junto con la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, y el gerente de Transmilenio, Pedro Gutiérrez, presentaron esta nueva flota que será también la primera troncal alimentadora del metro.

La idea es que estos vehículos entren en operación con la nueva troncal de la avenida Ciudad de Cali y, en este sentido, permitan reducir hasta en un 50% los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos.

Según explica la Alcaldía de Bogotá, una de las principales características de estos buses es la incorporación de puertas a ambos lados del vehículo, lo que permitirá que puedan entrar a los portales y estaciones, así como recoger y dejar usuarios en los paraderos en vía de TransMiZonal. Cada bus tiene dos secciones articuladas y una capacidad para movilizar hasta 160 pasajeros. Además, estos buses tendrán las siguientes características:

Espacios para sillas de ruedas y coches de bebé

Sillas ubicadas hacia el frente para garantizar mayor seguridad vial

Espacios para ayudas vivas, destinados a la ubicación de perros de asistencia

Sillas azules de uso preferencial

Sillas aguamarina para viajes de cuidado

Silla roja de doble espacio para madres lactantes o personas de talla grande

Ascensor para usuarios con limitaciones de movilidad con comunicación directa con el conductor.

Estos vehículos comenzarían a operar de manera gradual, de acuerdo con el avance en las entregas parciales de las obras de infraestructura de transporte pendientes en la ciudad. Una de las obras que será clave para la operación de estos buses será la extensión de la troncal de la Avenida Ciudad de Cali, un proyecto que beneficiará a los habitantes de localidades como Bosa y Kennedy.

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“Con estos buses mejoramos la experiencia de viaje de los usuarios. Los buses eléctricos significan menos contaminación, menos ruido y así una mayor calidad de vida. Lo que hacemos es pensando en nuestros usuarios”, afirmó Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio.

Además de lo anterior, cada uno de los buses contará con los elementos tecnológicos ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) instalados, como:

Cámaras de videovigilancia interior y exterior

Sistema de monitoreo de puntos ciegos para mejorar la seguridad vial

Servicio de wifi gratuito a bordo para los usuarios

para los usuarios Puertos USB disponibles para los usuarios en diferentes puntos del vehículo

para los usuarios en diferentes puntos del vehículo Pantallas informativas y sistema de audio para información a la ciudadanía

Sistema de telemetría para monitoreo en tiempo real del funcionamiento de los vehículos

Espejos retrovisores digitales con pantallas inteligentes para conductoras y conductores.

La secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que todos estos elementos tecnológicos permitirán mejorar la visibilidad de quienes conducen. “Estos 50 buses traen muchas buenas noticias, porque nos permiten creer en ese futuro más sostenible y más seguro. Hoy tenemos no solamente la preocupación por las emisiones de material particulado y CO₂ y por la salud pública, sino también por la siniestralidad en la ciudad”, indicó.

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¿Cómo va la meta de tener 900 nuevos buses eléctricos en Bogotá?

Con esta flota, la Alcaldía sigue acercándose más a la meta de incorporar 900 nuevos buses eléctricos al Sistema Integrado de Transporte Público entre 2026 y 2029. Con este avance, TransMilenio ya tiene asegurada la reposición de la flota de Fase III con 631 buses eléctricos. De ese total, 97 ya han sido incorporados, entre busetones y padrones; y más los 50 nuevos duales articulados, llegamos a 147 en total.

“Esto es una noticia grande para la ciudad, muy grande. La llegada de estos buses únicos en el mundo es, por una parte, la llegada de los primeros articulados eléctricos de Colombia y, por otra, los primeros articulados duales eléctricos del mundo que llegan a nuestra ciudad”, afirmó el alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

El mandatario señaló que cuando los 900 nuevos buses eléctricos estén en funcionamiento, se logrará ahorrar cada año cerca de 57.478 toneladas de CO₂, un beneficio ambiental equivalente a sacar de circulación más de 35.159 vehículos particulares.

Además, indicó que esta innovación permitirá avanzar en la operación del sistema en medio de las obras de infraestructura que se adelantan en la ciudad y contribuirá a mejorar los desplazamientos de los habitantes del suroccidente de Bogotá.