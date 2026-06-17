Dos hombres capturados tras hurto a SITP: tenían 14 celulares robados y un arma traumática

TransMilenio anunció que ya está en Colombia el primer articulado eléctrico: “Vienen nueve más”. (Foto: cortesía Policía Bogotá)

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados de participar en varios hurtos contra usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Los delincuentes fueron capturados por la Policía de Bogotá luego de ser señalados de realizar un robo masivo contra usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público en la localidad de Kennedy.

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De acuerdo con los uniformados, los hechos ocurrieron cuando hombres abordaron un bus del SITP en un paradero ubicado sobre la avenida Guayacanes y, presuntamente, intimidaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

Tras recibir la alerta a través de la central de radio, uniformados de la Estación de Policía Los Mártires activaron un plan candado para ubicar a los responsables, quienes habrían escapado en un taxi que los esperaba cerca del lugar.

El vehículo fue interceptado en el sector de Samper Mendoza, donde fueron capturados dos hombres de 31 y 40 años de edad. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron 14 celulares de diferentes marcas que, al parecer, habían sido hurtados a las víctimas. Asimismo, incautaron una pistola traumática, un proveedor y ocho cartuchos.

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Según la Policía, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen. Asimismo, se conoció que ambos registran antecedentes por hurto y lesiones personales.