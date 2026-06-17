¿Cómo clasificó Uzbekistán al Mundial y quiénes son sus mejores jugadores? Así llega la selección

La Selección Colombia debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Uzbekistán, partido que se desarrollará en el estadio Azteca este miércoles, 17 de junio. Ante eso, son varios los datos del país asiático que se deben conocer en medio de la Copa del Mundo.

En el papel, la Tricolor se muestra superior a su rival, pues tiene un valor de plantilla de 302.35 millones de euros, mientras que la de Uzbekistán llega a los 16.05 millones de euros, como destaca Transfermarkt. Es decir, la nómina de Colombia en el Mundial supera en más de 18 veces el valor del seleccionado asiático.

Solamente el valor de Luis Fernando Díaz, extremo del Bayern Múnich (70 millones de euros) supera en más de cuatro veces el de toda la selección uzbeca.

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¿Cuáles son los mejores jugadores de Uzbekistán?

Según el portal especializado Transfermarkt, los 10 jugadores mejor valorados en la selección de Uzbekistán son:

Eldor Shomurodov (delantero): 7 millones de euros y estrella del equipo Abdugafur Khaydarov (delantero): 300.000 euros Branimir Jocic (mediocampista): 250.000 euros Almin Kurtovic (mediocampista): 250.000 euros Ruslan Kalmagambetov (extremo izquierdo): 250.000 euros Giorgi Pantsulaia (delantero): 225.000 euros Yuriy Klochkov (extremo izquierdo): 200.000 euros Mukhammad-Ali Abdurakhmonov (delantero): 200.000 euros Bekhruz Askarov (mediocampista): 200.000 euros Mukhammadali Nomozov (defensa central): 200.000 euros

¿Cuál es el jugador menor valorado de Uzbekistán?

Transfermarkt señala que el extremo izquierdo Abror Toshkuziev es el futbolista con menor valoración: 125.000 euros.

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¿Cómo clasificó Uzbekistán al Mundial?

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro, excampeón del mundo, obtuvieron su primer tiquete al Mundial tras quedar segundos del Grupo A de las Eliminatorias Asiáticas, solamente superados por Irán.

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¿Cuál es el calendario de Uzbekistán en la fase de grupos?

Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio de 2026

17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Portugal: 23 de junio de 2026

23 de junio de 2026 Uzbekistán vs. R.D Congo: 25 de junio de 2026

Posible formación de Uzbekistán vs. Colombia

Arquero: Utkir Yusupov.

Utkir Yusupov. Defensas: Khojiakbar Alijonov, Abdulla Abdullaev, Umarbek Eshmurodov, Sherzod Nasrullaev.

Khojiakbar Alijonov, Abdulla Abdullaev, Umarbek Eshmurodov, Sherzod Nasrullaev. Mediocampistas: Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev y Jaloliddin Masharipov.

Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev y Jaloliddin Masharipov. Delantero: Eldor Shomurodov.