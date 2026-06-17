🔴 Croacia vs. Inglaterra EN VIVO | Siga la transmisión del partido del Grupo L en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Croacia en un atractivo duelo correspondiente al Grupo L. El encuentro se disputará en Texas y marcará el comienzo de una nueva ilusión para los ingleses, que buscan acabar con una sequía de 60 años sin conquistar el título mundial.

Previa del partido

Inglaterra llega a la cita mundialista con la esperanza de que Thomas Tuchel sea el entrenador capaz de devolver a los “Three Lions” a la cima del fútbol mundial. La designación del técnico alemán generó controversia desde su llegada al banquillo inglés, especialmente por algunas ausencias importantes en la convocatoria final. Sin embargo, los resultados recientes parecen respaldar sus decisiones.

El conjunto británico ganó sus dos partidos amistosos previos al Mundial sin recibir goles, una muestra de la solidez que ha logrado construir Tuchel en los meses previos al torneo. Además, Inglaterra completó una fase clasificatoria impecable, logrando pleno de victorias y manteniendo su arco invicto durante todo el proceso.

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Inglaterra sólo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos inaugurales en una Copa del Mundo, registrando cuatro victorias, tres empates y una derrota.

Por su parte, Croacia vuelve a presentarse como un rival de enorme respeto en el escenario mundialista. Los balcánicos también llegaron invictos a la fase final, con un balance de siete victorias y un empate durante las eliminatorias.

En sus cuatro amistosos previos, Croacia obtuvo dos triunfos y dos derrotas, pero recibió goles en todos los encuentros, una situación que preocupa teniendo en cuenta la fortaleza defensiva que históricamente ha caracterizado al equipo.

Los croatas alcanzaron las semifinales en los dos últimos Mundiales y no perdieron ningún partido de la fase de grupos en esas dos ediciones, acumulando cuatro victorias y dos empates.

Además, Croacia guarda buenos recuerdos frente a Inglaterra en la Copa del Mundo. En Rusia 2018 eliminó a los ingleses en las semifinales tras imponerse 2-1 en tiempo extra, un resultado que aún permanece en la memoria de ambas selecciones.

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