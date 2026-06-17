Harry Kane envía emotivo mensaje a Luis Díaz, previo al debut en el Mundial con Colombia-Uzbekistán

La Selección de Inglaterra se prepara para su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Croacia el 17 de junio a las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

En la previa de este compromiso, el capitán inglés Harry Kane habló sobre sus expectativas para el torneo, el gran momento que atraviesa en su carrera y aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a su compañero en el Bayern Múnich, el colombiano Luis Díaz.

El delantero aseguró que llega a la cita mundialista en uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional, tanto a nivel físico como mental, después de una temporada destacada en Alemania.

“Desde un punto de vista personal, esta ha sido la mejor temporada que he tenido. Físicamente me siento muy bien y también terminé la temporada de gran manera. Ganar títulos y marcar goles siempre te da confianza para afrontar retos tan importantes como una Copa del Mundo”, señaló el atacante inglés.

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Kane también destacó la responsabilidad que implica representar a su país en el torneo más importante del fútbol mundial.

“Tener la experiencia de disputar una Copa del Mundo es algo por lo que estoy muy agradecido. Viene con una gran responsabilidad, porque es el torneo más grande del mundo. Es la competición más importante que puede jugar un futbolista”, afirmó.

Harry Kane envía emotivo mensaje a Luis Díaz

Durante la rueda de prensa, el goleador inglés no olvidó a Luis Díaz, con quien compartió vestuario durante la última temporada en el Bayern Múnich. Kane tuvo palabras de elogio para el colombiano y le deseó éxitos en lo que será su primera participación mundialista con la Selección Colombia.

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“Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero y realmente disfruté nuestra temporada juntos”, expresó el capitán de Inglaterra.

Luis Díaz y la Selección Colombia debutarán en la Copa del Mundo este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán a partir de las 9:00 p.m. Hora Colombia y usted podrá seguir la transmisión del partido a través de la señal del fenómeno del fútbol y del minuto a minuto a través del portal web de Caracol Radio.