Tabla de posiciones Grupo J: Argentina gana con hat-trick de Lionel Messi

La vigente campeona del mundo comenzó con una victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina venció 3-0 a Argelia, con hat-trick en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, en el primer partido del Grupo J, sumando los primeros tres puntos de esta edición.

El partido comenzó con una intensidad alta; Argentina tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador al minuto 5 luego de un pase de Lautaro Martínez, sin embargo, el ‘10′ estaba en fuera de lugar. Luego fue el turno de Argelia, al minuto 8, Fares Chaib llegó por zona izquierda, pero el juez determinó que también estaba en posición irregular.

La ‘Albiceleste’ no dejó de presionar y en el minuto 17 nuevamente Messi la envió al ángulo desde media distancia, imposible para el arquero Luca Zidane. Durante el resto de minutos del primer tiempo, fue Argentina la que más oportunidades tuvo de irse arriba en el marcador; sin embargo, el primer tiempo finalizó 1-0.

En el segundo tiempo, ambos equipos entraron con intensidad a la cancha. La primera oportunidad fue para Argentina de la mano de Lautaro Martínez, sin embargo, el hijo de Zinedine Zidane logró despejarla. Sin embargo, el segundo gol de los argentinos llega al minuto 60 tras un rebote que dejó libre el guardameta argelino, error que no desaprovechó el 10.

A falta de 15 minutos de juego, nuevamente aparece Messi, quien tras un contragolpe logró rematar desde el borde del área, dándole el tercero a su selección, que es líder del grupo.

Con este hat-trick, Messi iguala a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico en los mundiales, con 16 anotaciones.

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Tabla de posiciones Grupo J

Argentina suma tres puntos en su primer partido frente a Argelia y es líder parcial del Grupo J, a falta del partido entre Austria y Jordania.

Pos. Selección Puntos DG PJ 1. Argentina 3 +3 1 2. Austria 0 0 0 3. Jordania 0 0 0 4. Argelia 0 -3 1

Próximos partidos de Argentina y el Grupo J

El próximo partido que dispute la ‘Albiceleste’ será frente a la selección de Austria, el próximo lunes 22 de junio, a partir de las 12:00 del medio día, hora colombiana, en el AT&T Stadium, en Dallas, Estados Unidos.

Así es el calendario del Grupo J:

Fecha 2: lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria: 12:00 p.m. - AT&T Stadium.

Jordania vs. Argelia: 10:00 p.m. - Levi’s Stadium

Fecha 3: sábado 27 de junio

Jordania vs. Argentina: 9:00 p.m. - AT&T Stadium

Argelia vs. Austria: 9:00 p.m. - Arrowhead Stadium

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