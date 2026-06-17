Willington Ortiz aseguró que ve fuerte a la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026

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Willington Ortiz habla sobre el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Willington Ortiz, exjugador de la Selección Colombia y estrella de Millonarios, Cali, América de Cali, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió a lo que será el debut de la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo 2026.

Considerado uno de los mejores futbolistas del país, Willington Ortiz es una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia y su participación en el mundial.

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‘El viejo Willy’, como también es conocido, auguró una buena presentación del combinado patrio, sin embargo, señaló que no debe haber exceso para que no hayan sorpresas.

“Yo veo a nuestra selección fuerte y que está con la posibilidad de ganar el partido de hoy (debut frente a Uzbekistán) y sumar en el otro (ante el RD Congo) para clasificarnos”, afirmó.

Frente a las tácticas para los juegos de la Copa del Mundo, el exfutbolista expresó que ya habrán estudiado a sus rivales y espera que Colombia no sea sorprendida.

“Colombia ya tiene una forma de jugar y ha planificado sus partidos para armar un buen equipo y sacar los tres puntos que le puedan ayudar a clasificarse a la otra ronda. Se han dado sorpresas en este mundial, pero yo no creo que lo vayan a sorprender esta vez”, apuntó.

‘El viejo Willy’ destacó que los jugadores de la selección no estén jugando en el fútbol local, lo que permite competir de igual a igual frente a sus rivales.

“Nuestros jugadores no están jugando en la liga local, están jugando a nivel internacional. Nuestro fútbol no es tan lento y es igual de rápido a lo que están jugando los asiáticos y los africanos”, señaló.

Por último, resaltó la mejor forma de aprovechar a Luis Díaz, quien es la actual estrella de la Selección Colombia. “Todos sabemos las condiciones que tiene ‘Lucho’. Si no lo marcan permanentemente, va a tener la posibilidad de anotar y hacer una buena presentación”, comentó.

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Por último, Willington Ortiz dio un espaldarazo a James Rodríguez, actual capitán de la Selección Colombia y quien no llega con muchos minutos a la cita mundialista.

“Cuando se pone la camiseta de la selección, el jugador se transforma, hace muy buenas presentaciones y le va muy bien. Esperemos que siga igual. Yo tengo fe que se ha preparado para que las cosas le salgan bien en este mundial”, aseguró.

Escuche la entrevista completa:

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