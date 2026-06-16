Ordenan tres días de arresto contra Polo Polo por incumplir fallo sobre madres de falsos positivos

El juez 30 Civil del Circuito de Bogotá ordenó tres días de arresto contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo por incumplir la orden de la Corte Constitucional de ofrecer disculpas públicas por las declaraciones inexactas que hizo sobre la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, realizada por la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO).

En la tarde de este martes se conoció la decisión adoptada por el juez Fulvio Correal Sánchez, quien consideró que el congresista incumplió el fallo emitido el 4 de septiembre de 2025.

¿Qué ordenó la Corte Constitucional?

“ORDENAR a Miguel Abraham Polo Polo que publique en sus redes sociales una disculpa pública en la que reconozca (i) la naturaleza legítima de la instalación «Mujeres con las botas bien puestas», (ii) su origen como ejercicio de memoria de víctimas del conflicto armado, y (iii) el carácter inexacto de sus afirmaciones sobre un presunto pago a las creadoras de la exposición artística, las madres integrantes de la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos –MAFAPO–. Esta disculpa deberá permanecer publicada por un término no inferior a 6 meses, en los mismos perfiles de las redes sociales que se usaron para la publicación inicial”, se lee en la decisión del alto tribunal.

Antecedentes del caso

La tutela fue promovida por Daniel David Martínez Avilez, como agente oficioso de las víctimas, y Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, quien actuó en nombre propio. Ambos señalaron que Miguel Polo Polo vulneró los derechos de las víctimas al destruir una obra simbólica conocida como “Madres con las botas bien puestas”, exhibida por la Asociación de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO).

En el video publicado por el congresista en sus redes sociales, Polo Polo se refería a las botas de la obra como algo que “debe estar en el canasto de la basura”, un comentario que, según los accionantes, revictimizó a las madres, afectó la memoria histórica y violó las garantías de no repetición.

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