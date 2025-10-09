Estas son las investigaciones que tienen en aprietos al congresista Miguel Polo Polo en la Corte

Madres de Soacha piden a la Cámara que sancione a Miguel Polo Polo por "revictimizarlas". Fotos: Suministradas.

JUSTICIA

El representante por la circunscripción afro, Miguel Polo Polo, afronta varios procesos en la Corte Suprema de Justicia. En su mayoría, estas investigaciones son por declaraciones que ha dado a través de sus redes sociales, en las que da polémicas declaraciones en contra de la oposición.

Falsos positivos

Recientemente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la investigación contra Polo Polo po presunta discriminación luego de que el representante destruyera un homenaje a los falsos positivos en el Capitolio Nacional.

En video quedó registrado cuando Polo Polo tira a la basura unas botas de caucho que estaban pintadas por las Madres de Soacha.

Por estos hechos, la Sala lo llamó a rendir indagatoria este 10 de octubre a las 8:15 a.m.

"Invito a todos los colombianos que defendemos a nuestra Fuerza Pública, que amamos a nuestra patria y que rechazamos la instrumentalización de la justicia, a que me acompañen ese día. Los espero a las 8:35 a.m. en la Calle 73 N.º 10-83, Salas de Audiencias de la Corte Suprema, Bogotá, Colombia. No permitiremos que arrodillen a nuestro país ante las mentiras de la izquierda", indicó Polo Polo.

Hostigamiento al M-19

Por otro lado, avanza el juicio en la Sala Especial de Primera Instancia por presunto hostigamiento agravado en contra de exintegrantes del M-19.

El proceso está relacionado con dos publicaciones el 14 de noviembre de 2023: el primero, a la 1:05 p.m., que contenía la frase «¡gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!» junto a un video de la quema de una bandera del Movimiento M19; el segundo, a las 7:37 p.m., que mostraba la incineración de una efigie con la misma bandera y el rostro del presidente de la República Gustavo Petro.

En este tema la Corte solicitó el testimonio del presidente Gustavo Petro, de la senadora María José Pizarro y de la vicepresidenta Francia Márquez para determinar si esos trinos del representante los había afectado.