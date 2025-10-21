“Reconozco la existencia de los 1.934 falsos positivos”: Miguel Polo Polo ofreció disculpas públicas

Colombia

Luego del fallo de la Corte Constitucional que ordenó al representante, Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas al colectivo MAFAPO, luego de concluir que sus declaraciones vulneraron los derechos de las víctimas de los llamados “falsos positivos”.

En su pronunciamiento, el congresista aseguró que respeta las decisiones judiciales y que su intención nunca fue ofender a las integrantes del colectivo ni a las víctimas. “Señoras de la fundación MAFAPO, ustedes nunca han sido mi objetivo ni lo serán. Por lo cual les presento disculpas, como me lo ordena la Honorable Corte, si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”, expresó.

Polo Polo insistió en que su objetivo fue “defender el buen nombre de la Fuerza Pública” y “derribar una mentira creada por la izquierda”, pero recalcó que acata plenamente la orden judicial.

La decisión de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, destacó el valor artístico y reparador de la obra “Mujeres con las botas bien puestas”, y recordó que los funcionarios públicos deben ejercer su libertad de expresión con responsabilidad, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con las víctimas del conflicto armado.

#POLÍTICA | En cumplimiento de la Sentencia T-375 de 2025, el representante a la cámara Miguel Polo Polo (@MiguelPoloP)ofreció disculpas públicas al colectivo MAFAPO.



¿Cuáles eran las órdenes principales del fallo de la Corte?

El tribunal ordenó al representante Miguel Polo Polo:

Devolver al colectivo MAFAPO, o en su defecto a la Fundación RinconSarte Internacional, las botas retiradas de la exposición artística, en un plazo máximo de 10 días. Si no conserva los elementos, deberá informar a los jueces de primera instancia y participar en una mesa de concertación con MAFAPO, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, con el fin de definir un mecanismo simbólico de restitución y reparación. Publicar una disculpa pública en sus redes sociales, en la que reconozca:

• La legitimidad artística y simbólica de la instalación “Mujeres con las botas bien puestas”.

• Su origen como ejercicio de memoria de las víctimas del conflicto armado.

Esta publicación deberá permanecer visible por al menos seis meses en los mismos perfiles en los que se difundieron las declaraciones iniciales.

4. Realizar un acto público de disculpas transmitido por sus redes sociales y por los canales institucionales del Congreso de la República.

Por otro lado, la Corte ordenó al Congreso de la República, en coordinación con MAFAPO y la Fundación RinconSarte, reprogramar y reinstalar la exposición artística en el Patio Rafael Núñez, garantizando condiciones de respeto y seguridad a la misma.

“No me he disculpado y no tengo porqué hacerlo con nadie por el tema de las botas”: Miguel Polo Polo

Hace unas semanas, a través de su cuenta en la red social X, el congresista afirmó que no se ha disculpado ni tiene por qué hacerlo.

“Lamento profundamente el asesinato de jóvenes presentados como falsos positivos, sí. Pero jamás he negado eso ni atacado a sus madres”, escribió Polo Polo, quien aclaró que su gesto no estaba dirigido a las víctimas, sino contra el “relato mentiroso del gobierno de Petro”, afirmó

Además, el representante del departamento del Chocó insistió en que la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es “inflada y construida con intereses políticos”.