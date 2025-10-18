Corte Constitucional ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a Madres de Falsos Positivos

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la paz, la verdad y la memoria histórica de las integrantes del colectivo MAFAPO (Madres de Familia de Falsos Positivos). En su decisión, el alto tribunal ordenó al congresista Miguel Polo Polo ofrecer disculpas públicas y devolver las botas que retiró de la instalación artística “Mujeres con las botas bien puestas”, presentada en el Congreso de la República.

De acuerdo con la Corte, las actuaciones y declaraciones del congresista vulneraron los derechos de las víctimas del conflicto armado, especialmente los de las madres de los jóvenes asesinados y presentados como “falsos positivos”.

El fallo revoca las decisiones del Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogotá y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar ampara los derechos fundamentales de las accionantes Karen Jimena Burbano y Raymundo Francisco Marenco Boekhoud.

Órdenes principales del fallo

El tribunal ordenó al representante Miguel Polo Polo:

Devolver al colectivo MAFAPO, o en su defecto a la Fundación RinconSarte Internacional, las botas retiradas de la exposición artística, en un plazo máximo de 10 días. Si no conserva los elementos, deberá informar a los jueces de primera instancia y participar en una mesa de concertación con MAFAPO, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, con el fin de definir un mecanismo simbólico de restitución y reparación. Publicar una disculpa pública en sus redes sociales, en la que reconozca:

• La legitimidad artística y simbólica de la instalación “Mujeres con las botas bien puestas”.

• Su origen como ejercicio de memoria de las víctimas del conflicto armado.

Esta publicación deberá permanecer visible por al menos seis meses en los mismos perfiles en los que se difundieron las declaraciones iniciales.

4. Realizar un acto público de disculpas transmitido por sus redes sociales y por los canales institucionales del Congreso de la República.

Por otro lado, la Corte ordenó al Congreso de la República, en coordinación con MAFAPO y la Fundación RinconSarte, reprogramar y reinstalar la exposición artística en el Patio Rafael Núñez, garantizando condiciones de respeto y seguridad a la misma.

Reconocimiento simbólico y memoria histórica

En su decisión, la Corte Constitucional destacó el valor simbólico, artístico y reparador de la obra “Mujeres con las botas bien puestas”, y recordó que los funcionarios públicos deben ejercer su libertad de expresión con responsabilidad, sin vulnerar los derechos de las víctimas del conflicto armado.

El alto tribunal ordenó que el acto simbólico de disculpas sea transmitido por las mismas redes sociales del congresista Miguel Polo Polo, desde las cuales realizó las declaraciones que originaron el caso.

La decisión quedó consignada en la Sentencia T-375 de 2025, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y contó con la participación de los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Héctor Alfonso Carvajal Londoño.