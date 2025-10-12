“No me he disculpado y no tengo porqué hacerlo con nadie por el tema de las botas”: Miguel Polo Polo

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, volvió a pronunciarse tras la polémica generada por un video en el que aparece guardando en una bolsa unas botas que, según organizaciones de víctimas, simbolizan a los jóvenes asesinados en los denominados falsos positivos durante el conflicto armado en Colombia.

“No me disculpo con nadie”

A través de su cuenta en la red social X, el congresista afirmó que no se ha disculpado ni tiene por qué hacerlo.

“Lamento profundamente el asesinato de jóvenes presentados como falsos positivos, sí. Pero jamás he negado eso ni atacado a sus madres”, escribió Polo Polo, quien aclaró que su gesto no estaba dirigido a las víctimas, sino contra el “relato mentiroso del gobierno de Petro”, afirmó

Además, el representante del departamento del Chocó insistió en que la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es “inflada y construida con intereses políticos”.

Polo Polo señaló que no se puede equiparar esa cifra con la realidad y aseguró que continuará pidiendo los nombres y circunstancias de cada caso.

Defiende a la Fuerza Pública

El congresista también sostuvo que sus declaraciones buscan “defender la honra de los militares” y denunció que se intenta imponer la idea de que “la Fuerza Pública es asesina”.

“La izquierda politizó la tragedia”, añadió, insistiendo en que su intención no fue ofender a las madres de las víctimas, sino rechazar lo que considera una manipulación del tema.

Es importante destacar, que el pasado 10 de octubre el congresista fue citado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria por la investigación por discriminación que se adelanta en su contra por este video.

Al término de la diligencia, el representante señaló que no sabía que la botas habían sido puestas en el Capitolio por la Asociación de Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO) y justificó su acción.

“No tenía conocimiento de que eso lo habían puesto las madres de falsos positivos. Lo que sí puedo ratificar es que vamos a seguir botando a la basura las mentiras. Lo que quise botar a la basura fue el relato”, dijo.