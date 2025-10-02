Fundación de víctimas pide a Abelardo que Miguel Polo Polo sea su fórmula vicepresidencial

La comunidad Indígena del departamento del Cauca, miembros de la fundación de Víctimas VIRMEC, envió una carta al precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, en la que le piden que el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, sea su fórmula vicepresidencial.

Según argumentaron, los sectores sociales no han encontrado voz y representación “en el Gobierno con autenticidad y sobre todo autoridad”. Mencionan también que “la manipulación de la identidad cultural para fines mezquinos ajenos a las dinámicas sociales nos han conllevado a los escombros del abandono y la miseria material”.

De hecho, insisten las víctimas en que “la exclusión se ve reflejada en la poca inversión en las comunidades su baja representación en la formulación de las políticas públicas del país basándose en una inclusión interesada y prepago, causando deformación al sentido real de la identidad indígena y la acción social”.

Ante esto, consideran que el representante Miguel Polo Polo “terminará con esa falsa representación social que actualmente representa un trofeo electoral o una estatuilla dentro de un gobierno que ha demostrado racismo, conductas misóginas y despotismo político abocado a una búsqueda de confrontación bélica social”.

Manifiestan entonces su apoyo al congresista para ser fórmula vicepresidencial y agregan que ven la oportunidad de “ser esa voz que nunca se escuchó en estos tres años de nefasto gobierno”.