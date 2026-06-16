Policías liberados por el ELN se reencontraron con sus familias

La Policía Nacional confirmó la liberación del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordyn Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados por el ELN desde julio de 2025.

El director de la Policía, general William Rincón, aseguró que los uniformados fueron recibidos con respeto, cariño y admiración, pero advirtió que la institución no celebrará ni agradecerá su liberación mientras otros colombianos continúen secuestrados.

“Hoy recibimos al subintendente Franque y el patrullero Yordyn con respeto, el cariño y la admiración que merecen. Regresan a la libertad después de una dura prueba que nunca debieron enfrentar, y con la dignidad intacta, porque ningún cautiverio puede arrebatar los valores, el honor y la vocación de servicio de quienes deciden dedicar su vida a proteger a los demás”, expresó el general Rincón.

La Policía informó que los dos uniformados están siendo atendidos y valorados por profesionales de la salud antes de reencontrarse con sus familias.

Sin embargo, la institución aseguró que esta liberación no puede hacer olvidar que aún hay soldados, policías, funcionarios del CTI y ciudadanos en poder de estructuras criminales.

“Exigimos la libertad también de nuestro patrullero Harold Ricardo Martínez y nuestro auxiliar de Policía José Oneidi Larrahondo Salinas”, señaló la Policía Nacional.

La institución calificó el secuestro como una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y afirmó que ninguna circunstancia puede justificar la privación de la libertad.

“La vida debe ser protegida. La libertad debe ser respetada. Todos deben regresar a casa”, concluyó la Policía Nacional