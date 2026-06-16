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16 jun 2026 Actualizado 14:31

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Autoridades del Magdalena exigen intervención ante bloqueos en la Troncal del Caribe

La Alcaldía de Santa Marta, bajo directriz del alcalde Carlos Pinedo Cuello, mantiene activo el Puesto de Mando Unificado - PMU, para hacer seguimiento y adoptar medidas frente a los bloqueos registrados.

Autoridades en el departamento exigen intervención ante bloqueos en la Troncal del Caribe

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A través de su cuenta en X la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expresó su preocupación por la demora en la intervención de la Policía Nacional en los bloqueos que se mantienen sobre la Troncal del Caribe, tras los enfrentamientos registrados entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el sector de Quebrada del Sol.

“Es inexplicable la demora que existe para que la policía nacional ingrese a la zona donde se encuentra los paros en la troncal del caribe, la orden la brindan a nivel nacional @PoliciaColombia @DirectorPolicia y es la hora y aún no se ha podido avanzar”, precisó.

PMU

La Alcaldía de Santa Marta, bajo directriz del alcalde Carlos Pinedo Cuello, mantiene activo el Puesto de Mando Unificado - PMU, para hacer seguimiento y adoptar medidas frente a los bloqueos registrados en la zona rural del Distrito, posterior a los operativos militares ordenados por el Gobierno Nacional.

Desde el PMU se coordinan acciones con Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ministerio Público, representantes del Gobierno Nacional y demás organismos de control, para reforzar la presencia institucional y garantizar la seguridad de las comunidades.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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