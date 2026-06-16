Ejército desmanteló nueve estructuras de droga pertenecientes al ELN en Norte de Santander

Ejército desmantelo nueve estructuras de droga perteneciente al ELN en Norte de Santander. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

El Ejército Nacional ubicó y destruyó nueve estructuras clandestinas utilizadas para la producción de droga por integrantes del ELN en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, las tropas hallaron dos laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas, conformados por nueve estructuras artesanales utilizados para la producción y almacenamiento de estupefacientes.

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Elementos incautados

Durante la intervención fueron incautados 1.945 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Asimismo, los militares encontraron 655 kilogramos de insumos sólidos, 910 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 1.734 galones de sustancias químicas utilizadas para la elaboración del estupefaciente, entre ellas acetato N-propilo, ácido sulfúrico, acetona y gasolina. También fueron hallados equipos y maquinaria empleados en el procesamiento de la droga.

Según los uniformados, estos complejos tenían una capacidad de producción cercana a una tonelada y media mensual de cocaína, la cual sería enviada a mercados internacionales a través de rutas del Caribe con destino final en Europa.

Durante el desarrollo de la operación se registraron fuertes combates entre las tropas y miembros de esta organización armada ilegal. Las autoridades señalaron que la acción representa una afectación económica estimada en 14.877 millones de pesos para las finanzas del ELN.

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El operativo fue adelantado por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional, en las veredas Morretón, del municipio de Durania, y San Isidro, en San Cayetano.