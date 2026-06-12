CTI realizó varios allanamientos en casas que estarían al servicio de ‘Los Pachenca’ en Santa Marta

Justicia

La Fiscalía General de la Nación y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el Gaula Militar y uniformados de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento en viviendas ubicadas en el barrio 11 de Noviembre, en Santa Marta (Magdalena).

Según se conoció, los operativos se adelantaron en cinco viviendas que, al parecer, eran utilizadas por integrantes de ‘Los Pachena’ organización criminal también conocida como el autodenominado ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’ para planear y ejecutar actividades ilícitas, como secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios.

Durante las diligencias, las autoridades detectaron e inhabilitaron un circuito cerrado de videovigilancia que la organización criminal había instalado para detectar la presencia de las autoridades. Este sistema estaba conformado por cámaras, drones y otros dispositivos electrónicos.

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Además, fueron incautados cuatro fusiles, un rifle, un arma traumática, cuatro miras telescópicas, así como libretas y documentos con información relevante para la investigación.

Finalmente, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales logró que un juez de control de garantías legalizara las diligencias de registro y allanamiento, así como las incautaciones realizadas.