Bloqueada la Troncal del Caribe por enfrentamientos entre el Ejército y las ACSN

Santa Marta

La Troncal del Caribe permanece bloqueada debido a una situación de orden público que se registra en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se reportan enfrentamientos armados entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Según información entregada por habitantes de la zona que descendieron hasta la vía para alertar a las autoridades y a los viajeros, los combates se desarrollan en la parte alta de la Sierra Nevada, generando preocupación entre las comunidades cercanas y obligando al cierre preventivo de este importante corredor vial.

De acuerdo con información oficial, en desarrollo de una operación militar de asalto aéreo, tropas del Gaula Militares Élite y de la Segunda Brigada llegaron hasta la quebrada El Sol, en zona rural de Santa Marta. La acción estuvo orientada a afectar las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y reducir su accionar criminal en el departamento del Magdalena.

Las Fuerzas Militares señalaron que la operación fue ejecutada con el propósito de contribuir a la protección de la población civil y se desarrolló bajo el estricto respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Mientras avanzan las operaciones en el sector, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación de seguridad y recomiendan a los conductores y viajeros atender las indicaciones de la fuerza pública y evitar desplazamientos por las zonas cercanas a los enfrentamientos.