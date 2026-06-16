Dos personas rescatadas en medio un incendio en el centro de Medellín

Medellín

Seis tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron un incendio de una magnitud considerable en una edificación que almacenaba reciclaje en la zona céntrica de Medellín.

Dos rescatados

Según el reporte preliminar que entregaron desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, dos personas que estaban ubicadas en un local contiguo a esta edificación fueron rescatadas sanas y salvas.

La emergencia se reportó a las 11:49 de la noche de este lunes festivo, 16 de junio de 2026, y para su atención se requirió la asistencia de seis tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

¿Dónde ocurrió esta emergencia?

Según los primeros reportes, el incendio estructural ocurrió en la Calle 44 con Carrera 56, en esta edificación de tres niveles donde había material reciclado almacenado, parte del cual se logró retirar a la vía pública.

Por ahora, las autoridades están investigando las causas de este hecho, mientras se avanza en la remoción del material que quedó afectado.

El alcalde de Medellín se pronunció

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó la manera como fueron atendidas las personas afectadas en esta emergencia por medio de un mensaje en su cuenta de X: “Durante la atención de la emergencia, los bomberos rescataron a dos personas que se encontraban en un local contiguo. Nuestro equipo de la Secretaría de Salud también hizo presencia en el lugar y, afortunadamente, ambas personas fueron atendidas sin presentar lesiones”.

Por la rápida reacción de los organismos de socorro, el cuerpo de bomberos y la Secretaría de Salud, se evitó que la emergencia dejara víctimas mortales.

Lo que continúa en esta atención

Desde la mañana de hoy, el Equipo de Investigación de Incendios, grupo técnico especializado que pertenece al Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, avanzará en las investigaciones para establecer qué causó esta emergencia.

En las próximas horas, este grupo avanzará en el peritaje técnico para determinar el origen, la fuente del incendio y las causas que habrían ocasionado este incendio.