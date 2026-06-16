Cayó alias ‘Perico’, peligroso explosivista del frente 4 de las disidencias en Antioquia y Bolívar

Alias ‘Perico’, señalado explosivista del Frente 4 de las disidencias de las Farc y otros dos integrantes del grupo armado fueron capturados por la Policía en un operativo en Antioquia y Córdoba.

Los otros dos capturados eran requeridos por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, rebelión y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Perico’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente siete años dentro de las disidencias de las Farc y estaría plenamente identificado por los organismos de seguridad del Estado.

Las autoridades señalaron que el capturado contaba con conocimientos especializados en doctrina insurgente, incursiones armadas y manejo de explosivos, capacidades que presuntamente utilizaba para fortalecer las acciones armadas de esta estructura criminal. Además, las investigaciones permitieron establecer que sería el encargado de modificar drones para transportar explosivos e instalar artefactos improvisados, elementos utilizados para atacar a la Fuerza Pública y generar temor entre las comunidades de las zonas donde opera el Frente 4.

Según la Policía, alias ‘Perico’ también estaría involucrado en actividades de constreñimiento a la población civil, confrontaciones armadas y otras acciones ilegales desarrolladas por este grupo armado en el Nordeste de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar.

Otros detalles

El operativo de la Policía Nacional se desarrolló el pasado 12 de junio de manera simultánea en los municipios de Montelíbano, Córdoba, Remedios y Bello, Antioquia, en un trabajo articulado entre la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y la Fiscalía General de la Nación.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron ocho teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense con el fin de identificar posibles redes de apoyo y avanzar en el esclarecimiento de otros hechos delictivos relacionados con esta estructura criminal.