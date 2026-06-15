Doble homicidio en Caucasia: dos hombres fueron atacados con arma de fuego

Caucasia, Antioquia

Las autoridades investigan un doble homicidio ocurrido en el sector de la invasión Santa Elena, zona rural del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres que, hasta el momento, no han sido identificados.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas que presentaban múltiples heridas por arma de fuego fueron encontradas en horas de la tarde de este domingo 14 de junio.

Por ahora, las circunstancias en las que se produjo el crimen y los móviles del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.

La inspección técnica a los cuerpos fue realizada por personal de la Seccional de Investigación Judicial que adelanta las labores para establecer la identidad de las víctimas y determinar los responsables del doble homicidio.

Alerta por violencia en la zona

Este nuevo hecho de violencia se suma a los casos que mantienen en alerta a las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño, una subregión afectada históricamente por la presencia y disputa de grupos armados ilegales.

En esta misma zona, dos menores de edad fueron asesinados en noviembre de 2025. Las autoridades indicaron que en esa fecha, un hombre de 17 años y una mujer de 16 años, fueron atacados a disparos en la parcelación.

Aunque los menores fueron llevados al hospital César Uribe Piedrahita del municipio de Caucasia por sus familiares,los dos fallecieron producto de las heridas.