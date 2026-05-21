Denuncian que un pirómano trató de reactivar un incendio que ya estaba controlado en Medellín

Medellín

En la tarde de este miércoles se reportó un incendio de cobertura vegetal en el suroriente de Medellín, lo que generó un despliegue del cuerpo de bomberos para controlarlo, lo que luego de un intenso trabajo se logró sin reporte de lesionados. Esta emergencia se registró entre el sector del Seminario y Las Palmas. Entre las comunas 9 Buenos Aires y 14 El Poblado, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Sin embargo, lo más particular y grave del caso es que, según la denuncia del mandatario Fico, un pirómano trató de reactivar el incendio, haciendo perder el trabajo de los socorristas y poniendo en riesgo más cobertura vegetal. Por esta situación, la policía se hizo presente con la intención de identificar y capturar a la persona, pero no se logró en el momento.

“Prender fuego a nuestras zonas verdes no es una ‘travesura’: es un acto criminal que pone en riesgo la vida de las personas, las viviendas, el medioambiente y el trabajo de nuestros organismos de emergencia”, agregó el mandatario.

Finalmente, el alcalde solicitó a la población denunciar a este tipo de personas que los pone en riesgo mediante este tipo de emergencias.