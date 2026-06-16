Funcionaria de la alcaldía de Itagüí fue asesinada: investigan presunto feminicidio

Itagüí, Antioquia

Valentina Vanegas Gallego, de 29 años, una funcionaria de la Alcaldía de Itagüí fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental en la mañana del 15 de junio.

De acuerdo con el reporte oficial, tras alerta de vecinos del sector, uniformados de la Policía se desplazaron hasta el inmueble en el barrio Samaria. Tras realizar varios llamados sin obtener respuesta, una residente de la zona facilitó el acceso a la vivienda, desde donde se escuchaban gritos de auxilio.

Al ingresar al lugar, los uniformados observaron al compañero sentimental de Valentina cubierto de sangre mientras la sujetaba con fuerza por el cuello. Ante la presencia policial, el ciudadano accedió a abrir la puerta, lo que permitió el ingreso de los uniformados, quienes encontraron a la víctima tendida sobre un sofá con una herida causada con arma cortopunzante.

De inmediato, las autoridades activaron la asistencia médica y brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, Valentina fue trasladada a la Clínica Antioquia, donde ingresó al área de reanimación. Sin embargo, minutos después, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto agresor, un hombre de 29 años, fue capturado en el lugar de los hechos y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de presunto feminicidio.

Pronunciamiento de la alcaldía

Valentina Vanegas era gestora de Coldeportes del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.

La alcaldía de Itagüí lamentó el hecho violento asegurando que su legado permanecerá en la memoria de todos sus compañeros.

“Recordaremos siempre a una compañera, amiga y profesional, cuya amabilidad, empatía, vocación de servicio y amor por su trabajo dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerla y compartir con ella su compromiso por el bienestar de la gente de nuestra ciudad”, indicó el comunicado.