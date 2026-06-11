Prima para vigilantes de seguridad 2026: plazo, cuánto le debe llegar y cómo hacer el cálculo

Impacto del aumento del salario en empresas: vigilantes y empleadas domésticas, los más afectados

La prima de servicios para vigilantes en Colombia equivale a un mes de salario por año laborado o proporcional al tiempo de trabajo. De acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), el reconocimiento de esta prestación social obligatoria se debe pagar antes del 30 de junio de 2026.

Todo trabajador que cumpla con las condiciones de un empleado dependiente podrá recibir la prima de servicios, incluyendo a aquellos que trabajan en servicio doméstico, choferes de servicio familiar, seguridad, trabajadores por días o de fincas, o en general los que estén bajo un empleo dependiente con contrato laboral formal.

Aunque la ley determina que esta prestación consiste en un mes de salario por cada año o lo proporcional al tiempo que se haya trabajado (diario, semanal, quincenal o de tiempo completo), el pago se efectúa en dos cuotas durante el año; la primera antes del 30 de junio y la segunda, en los primeros 20 días de diciembre.

Cálculo para vigilantes de seguridad en 2026

Como se mencionó, la prima de servicios equivale a un mes de salario; no obstante, el valor aumenta con las horas extras, dominicales, nocturnas o días de descanso obligatorios.

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En ese sentido, el cálculo de la prima se determina sumando el salario básico más el auxilio de transporte, así como todos los recargos de seguridad privada (horas extras y nocturnas).

La fórmula oficial del Ministerio de Trabajo toma el salario base y lo multiplica por los días trabajados; el resultado se divide en 360. Para este 2026, el salario mínimo de 2026 se fijó en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095. Este último es obligatorio hasta los dos salarios mínimos.

Fórmula oficial

Salario base mensual (con ingresos adicionales) + auxilio de transporte (si aplica) x días laborados ÷ 360.

Para el semestre completo (180 días), el monto es exactamente la mitad del salario. Si el trabajador no laboró el semestre completo, la prima se liquida de manera proporcional a los días trabajados.

Ejemplo

Si gana $2.000.000 (mínimo vital + auxilio de transporte) y trabajó el semestre completo (180 días):

(2.000.000 × 180 días) ÷ 360 = $1.000.000 pesos de prima semestral.

Si trabajó unos tres meses: (2.000.000 × 90 días) ÷ 360 = $500.000 pesos

Calculadora del MinTrabajo

Para evitar errores y verificar que el pago incluya todos los recargos, el Ministerio de Trabajo dispuso de una calculadora virtual para que los empleados puedan realizar el cálculo y estimar cuánto dinero pueden recibir por la prima de servicios, liquidación y otras prestaciones sociales.

Allí podrán ingresar fechas de ingreso, retiro y su salario base para conocer el valor aproximado. Esta herramienta virtual solo es válida para todos los trabajadores del sector privado vinculados con un contrato laboral directo. La prima de servicios no aplica para contratistas por prestación de servicios ni para el salario integral.

Si quiere calcular su liquidación, ingrese la fecha de inicio y de fin de su contrato o relación laboral usando el calendario. Tenga en cuenta que el estimado de liquidaciones y costos se calcula por año calendario. Siga estos pasos para usar la calculadora oficial:

Ingrese el valor del salario. Las liquidaciones se calculan y efectúan año a año. La calculadora no permite ingresar periodos que superen el año calendario. Recuerde indicar si recibe o no auxilio de transporte. Los trabajadores que devenguen más de dos salarios mínimos no tienen derecho a auxilio de transporte. El salario devengado no puede ser inferior al salario mínimo.

LINK OFICIAL: https://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/mi-calculadora