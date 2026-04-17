Precio licencia de conducción 2026: Valor aproximado incluyendo curso, exámenes médicos y derechos

En Colombia, y en muchos países del mundo, existe un documento puntual que es el que le permite a usted conducir determinados vehículos en las vías de ese territorio: la licencia de conducción.

Esta licencia le certifica, ante las autoridades de tránsito, que usted cursó y aprobó los requisitos para poder portarla y, por ende, manejar, ya sea carro, moto u otros vehículos, en las calles.

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Sin embargo, para usted conseguirla debe demostrar una serie de habilidades y conocimientos para que el Estado se la pueda expedir, esto se hace por medio de los cursos de conducción que, en el caso de Colombia, se encargan los llamados Centros de Enseñanza Automovilística (CEA).

Ahora, cada uno es diferente, tienen diferentes metodologías de enseñanza y diferentes formas que usted debe seguir y cumplir para así lograr expedir su licencia de conducción y, claramente, este tiene un costo, pues no es solo hacer el curso y sacar el carné; hay otros factores como los exámenes médicos en donde se certifica que usted es apto, físicamente, para conducir, y también cuesta.

Por ello, en Caracol Radio le contamos, aproximadamente, cuánto puede costar un curso de conducción, los derechos de la licencia, los exámenes médicos y la expedición de la licencia en Colombia.

¿Cuánto cuesta un curso de conducción para sacar la licencia en Colombia?

Pues bien, se dice aproximadamente porque, como tal, no hay un valor predeterminado de estos costos, teniendo en cuenta que cada CEA es independiente de poner sus valores y lo que incluye cada uno.

Para lo anterior hay que dejar en claro que en Colombia existen tres tipos de categorías de licencias de conducción que se dividen internamente en subcategorías.

Están la categoría A, que se divide:

A1: Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada.

Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada. A2: Motocicletas, motociclos y mototriciclos de más de 125 c.c. de cilindrada.

Quienes tengan la licencia A2 pueden manejar cualquier tipo de moto.

Está la categoría B, que se divide:

B1: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular.

Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular. B2: Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio particular.

Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio particular. B3. Vehículos articulados de servicio particular

Acá pasa lo mismo que en la anterior categoría. Los de B2 pueden manejar B1, y los de B3 pueden manejar todos los vehículos de la categoría B.

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Está la categoría C, que se divide:

C1: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público.

Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público. C2: Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio público.

Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio público. C3. Vehículos articulados para el servicio público

Esta categoría es netamente para vehículos de servicio público.

Ahora, por qué se explicó lo anterior, porque los precios de los cursos de conducción y lo demás, varían dependiendo del tipo de licencia que usted desee sacar. A suelen ser más baratos, mientras que C suelen ser más costosos.

En este caso nos centraremos en los cursos de conducción para la licencia más clásica y usada en Colombia, la B1. Y, además, los cursos en donde la academia incluya todo.

Y es que sí, hay CEA que dentro de sus cursos cobran todo el combo completo y cubren el mismo curso y los exámenes médicos, con el fin de que usted no deba hacer por aparte los demás trámites.

Así, indagando en algunas academias que cubren la totalidad de lo mencionado, se encontró que el curso costaría, en promedio $1′500.000: esto cubre curso y exámenes médicos.

Sin embargo, la expedición de la licencia de conducción, que es lo mismo que la licencia de conducción, se cobra por aparte y, por ejemplo, en Bogotá se hace por medio de la Ventanilla Única de Servicios.

La expedición de la licencia para automóvil tiene un costo de $ 329.900 . Para moto cuesta $272.800.

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Lo que quiere decir que sacar la licencia B1, contando curso y expedición, podría rondar un costo total de entre 1′800.000 pesos y los $2′000.000.

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