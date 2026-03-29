Licencia de conducción 2026: Estas son las nuevas pruebas que tendrá que hacer para obtenerla

Cómo serán los nuevos exámenes de licencia de conducción en Colombia

A partir de este 2026, el trámite para sacar la licencia de conducción en Colombia tiene una nueva transformación que es muy importante. El Ministerio de Transporte implementó un nuevo modelo de evaluación que modifica la manera en que se aplican las pruebas a los aspirantes. Esto, tiene como objetivo fortalecer los controles y garantizar que quienes obtengan el documento realmente cuenten con la preparación necesaria para conducir de forma segura.

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Mediante la actualización establecida en la Resolución 20253040037125 de 2025 del Ministerio de Transporte, la norma reglamenta el funcionamiento de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Con esta decisión, el proceso dejará de concentrarse en un solo tipo de institución y se dividirán claramente las funciones de formación y evaluación.

¿Qué son los CALE y cómo funcionarán?

Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) son espacios que estarán encargados de aplicar las pruebas finales a quienes quieran obtener su licencia de conducción.

Los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) continuarán ofreciendo la formación teórica y práctica a los aspirantes, pero ya no serán quienes están a cargo de aplicar los exámenes finales.

El sistema estará bajo la supervisión del Ministerio de Transporte y contará con seguimiento por parte de la Superintendencia de Transporte, entidades encargadas de vigilar que el proceso se realice con transparencia.

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Este será el nuevo examen teórico para obtener la licencia de conducción:

Los nuevos cambios indican que los aspirantes deberán demostrar conocimientos sólidos sobre normas de tránsito, señalización, comportamiento en la vía y principios de seguridad vial.

El enfoque no estará únicamente en memorizar respuestas, sino en comprender cómo aplicar las reglas en situaciones reales. El objetivo es reducir errores causados por desconocimiento y fortalecer la cultura vial desde el momento en que el conductor obtiene su licencia.

Nueva prueba práctica en pista cerrada:

El nuevo esquema establece que la evaluación práctica comenzará en una pista cerrada. En esta fase se medirán habilidades fundamentales como:

Dominio del vehículo .

. Arranque y frenado adecuados .

. Uso correcto de direccionales .

. Maniobras de parqueo .

. Coordinación motriz y control del automotor.

Solo quienes demuestren manejo básico adecuado podrán avanzar a la siguiente etapa.

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Evaluación en vía pública con tráfico real:

Una vez los aspirantes hayan aprobado la prueba práctica en pista cerrada, deberán conducir en vía pública. Esta fase permitirá analizar el comportamiento del conductor en entornos reales de tránsito. Se evaluará la capacidad para respetar señales, interactuar con otros actores viales, reaccionar ante imprevistos y mantener una conducción segura.

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