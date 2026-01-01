Licencia de conducción en Colombia: requisitos, costos y cómo renovarla en 2026

Las licencias de conducción son un documentos de carácter personal e intransferible, mediante el cual, las autoridades competentes autorizan a un ciudadano para conducir uno o varios tipos de vehículos en las vías del país. Con esta, también se garantiza que cada persona se encuentra en las vías públicas, cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para circular.

Adicional a esto, las licencias cuentan con una categorización mediante la cual se autoriza a conducir vehículos específicos, de tal modo, las licencias A1 son destinadas a motos de bajo cilindraje, A2 a motos de alto cilindraje, B1, B2 y B3 para vehículos particulares (automóviles, camiones, articulados) y las licencias de categoría C, principalmente para conducción de vehículos de servicio público.

Expedición de licencias

Para la expedición de este documento en 2025, se establecieron diferentes requisitos como estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el certificado de aptitud de conducción expedido por una Centro de Enseñanza Automovilística autorizada y el certificado de examen físico, mental y coordinación motriz expedido por un centro de reconocimiento de conductores (CRC).

Cambios en el proceso

Sin embargo, para el año 2026, este proceso tendría algunos cambios, debido a que desde el Gobierno Nacional, se detectó un aumento en la cantidad de siniestros en las vías del país, por lo que los nuevos requisitos, buscaran garantizar estándares de seguridad, cimentados en que los conductores que circulen las vías, se encuentren aptos para hacerlo.

Estos cambios se encontrarían dirigidos a modificar el rol que tienen los centros de enseñanza automovilística, pues se crearían los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), quienes deberán garantizar que los conductores además de contar con un alto conocimiento de las normas y señalización, también contarán con habilidades necesarias para maniobrar y reaccionar ante situaciones de riesgo.

Con este cambio, los Centros de Enseñanza Automovilística se dedicarán a, como su nombre lo dice, instruir a quienes desean solicitar su licencia, sin embargo, ya no se encargaran de realizar las evaluaciones de los mismos, pues esta labor se le encargará a los nuevos ‘CALE’. De este modo, si la persona en formación pierde el examen, debe volver a pagar para realizarlo nuevamente.

Precios y trámites

Los valores que tendrán estos trámites, suelen ser publicados en los primeros días del mes de enero cada año, sin embargo, el crecimiento de los precios suele ser paralelo al porcentaje de aumento del salario mínimo mensual. Para el año 2025, los precios rondan entre los $200.000 y $300.000 pesos colombianos para primera vez y $120.000 y $230.000 para renovación, según corresponda el vehiculo.

Para realizar los diferentes tramites referentes a movilidad, ya sea para sacar la licencia por primera vez, para renovarla, entre otros trámites, se deben realizar ante la autoridad competente según el lugar que corresponda, como por ejemplo, en la ciudad de Bogotá es la Ventanilla Única de Servicios, donde debe solicitar una cita luego de cumplir con todos los requisitos solicitados.

