Con el primer voto en Nueva Zelanda arrancó la segunda vuelta presidencial de Colombia en el exterio

Según informó la Cancillería (@CancilleriaCol), con el primer voto registrado en Auckland, Nueva Zelanda, comenzó la segunda vuelta presidencial de Colombia en el exterior.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en el exterior comenzó oficialmente este domingo con la apertura de las votaciones en Nueva Zelanda, donde una ciudadana colombiana fue la primera en ejercer su derecho al voto en el Consulado de Colombia en Auckland.

De acuerdo con la Cancillería, el inicio de la jornada se registró cuando en esa ciudad eran las 8:00 de la mañana del lunes 15 de junio, marcando así el comienzo del proceso electoral para los colombianos residentes fuera del país.

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“Con este acto se dio apertura oficial a la jornada electoral en el exterior, que se desarrollará hasta el 21 de junio, conforme a los husos horarios de cada país”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para acompañar y supervisar el proceso, fue instalado en Bogotá el Puesto de Mando Unificado (PMU) para las Elecciones en el Exterior, desde donde se realizará un monitoreo permanente de las votaciones en las sedes diplomáticas y consulares habilitadas.

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Según la Cancillería, el objetivo es “garantizar la transparencia, normalidad y adecuada ejecución del proceso, así como atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse durante su desarrollo”.

El PMU está integrado por representantes de la Cancillería, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Además, cuenta con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral (MOE) y de misiones internacionales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Para esta segunda vuelta presidencial, un total de 1.414.661 colombianos están habilitados para votar en 253 puestos y 2.181 mesas de votación distribuidos en diferentes países. Las jornadas se realizarán entre el 15 y el 21 de junio en consulados, embajadas y puestos de votación autorizados en el exterior.