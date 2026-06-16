Trabajadores del MinIgualdad en Asamblea Permanente, ante liquidación que dejaría 580 desempleados

Caracol Radio conoció en exclusiva el revuelo que hay al interior del Ministerio de la Igualdad, a 4 días de llegar a su fin ante el cumplimiento del plazo límite que vence el 20 de junio para su aprobación en el Congreso.

Sindicatos están convocando a reuniones ante la molestia por la circular interna que les informó sobre los procedimientos que deberán cumplir para la entrega de sus funciones y equipos, y los más de 580 trabajadores que se quedarán sin trabajo ante la liquidación de la entidad.

A pesar de que aún no existe un decreto formal de liquidación, los funcionarios tienen plazo hasta hoy para entregar sus tareas misionales, hasta mañana para la organización interna de las dependencias y el 19 para la entrega de sus mobiliarios, equipos y respectivos paz y salvos.

A todo esto se le suma, la ausencia del ministro Luis Acosta, quien no les ha dado la cara, ni les ha cumplido con las citaciones de los trabajadores y sindicatos ante la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Hoy realizaron una reunión en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde pidieron una mesa técnica con el Ministerio del Trabajo, Función Pública y la Defensoría del Pueblo, pues no hay respuestas claras, no existe un boletín administrativo.

Asamblea Permanente

A partir de hoy, se declaran en Asamblea Permanente hasta cuando no se conozcan medidas que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores y un trato digno para quienes laboraron en la construcción de la entidad, bandera del gobierno del “cambio”.