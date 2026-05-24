¿Cómo saber cuál es su puesto de votación si se está en el exterior? Así lo explica la Registraduría

A partir del próximo 25 de mayo, inciarán las votaciones de la primera vuelta a la presidencia. El primer puesto de votación que abrirá será en Auckland, Nueva Zelanda, en donde se ejercerá el primer voto que dará oficialmente inicio a estos comicios electorales.

Leer más: Registraduría tiene más de 60.000 cédulas represadas en Bogotá: Esto pasa si no se reclaman a tiempo

Para esta ocasión, la Registraduría anunció que se instalaron 253 puestos de votación en 67 países y que estarán habilitados un total de 1.414.661 colombianos para sufragar en el exterior. Las personas votar a lo largo de la semana, hasta el 31 de mayo, en los horarios de las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Es importante recordar que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia en el exterior es la cédula de ciudadanía, ya sea la cédula amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Los documentos que no serán válidos son:

Pasaporte

La contraseña

La libreta militar

El pase de conducción o demás documentos

Le puede intresar: Más de 6 millones de bogotanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales

¿Cómo saber cuál es mi puesto de votación?

Para ubicar su puesto de votación, se lo podrá preguntar al chatbot institucional que se encuentra en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’.