MOE desplegó 201 observadores en 24 países por las elecciones que arrancan este lunes en el exterior

Alejandra Barrios hizo un llamado a una participación ciudadana informada y a fortalecer la observación electoral. |Foto: Caracol Radio.

La Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó el despliegue de 201 observadores internacionales, quienes estarán presentes en 24 países y 58 ciudades alrededor del mundo durante el inicio de las votaciones de la segunda vuelta presidencial en el exterior.

Lea también: Encuestas Guarumo y AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera segunda vuelta presidencial

Países que participan como observadores

El equipo de observación internacional proviene de los siguientes países:

Europa: Reino Unido y España

Asia: Corea del Sur

África: Sudáfrica

América Latina y el Caribe: México, Argentina, Guatemala, entre otros.

Asimismo, la misión busca garantizar la transparencia, la confianza y el acompañamiento ciudadano durante el proceso electoral en el exterior, fortaleciendo así la democracia colombiana.

Le puede interesar: Iván Cepeda espera ganar la Presidencia para seguir con “grandes transformaciones” en Colombia

Llamado a reportar irregularidades

La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, hizo un llamado a los colombianos y colombianas en el exterior, así como a los observadores electorales, para reportar cualquier irregularidad que se presente durante la jornada.

Para ello, se habilitó el canal de atención vía WhatsApp 315 266 1969, destinado exclusivamente a recibir reportes relacionados con el proceso electoral y que hace parte de los mecanismos de monitoreo ciudadano de la MOE.