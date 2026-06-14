MOE desplegó 201 observadores en 24 países por las elecciones que arrancan este lunes en el exterior
A del 15 de junio comienza la jornada de votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial en Colombia, teniendo en cuenta las diferencias horarias entre los distintos países.
La Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó el despliegue de 201 observadores internacionales, quienes estarán presentes en 24 países y 58 ciudades alrededor del mundo durante el inicio de las votaciones de la segunda vuelta presidencial en el exterior.
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Países que participan como observadores
El equipo de observación internacional proviene de los siguientes países:
- Europa: Reino Unido y España
- Asia: Corea del Sur
- África: Sudáfrica
- América Latina y el Caribe: México, Argentina, Guatemala, entre otros.
Asimismo, la misión busca garantizar la transparencia, la confianza y el acompañamiento ciudadano durante el proceso electoral en el exterior, fortaleciendo así la democracia colombiana.
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Llamado a reportar irregularidades
La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, hizo un llamado a los colombianos y colombianas en el exterior, así como a los observadores electorales, para reportar cualquier irregularidad que se presente durante la jornada.
Para ello, se habilitó el canal de atención vía WhatsApp 315 266 1969, destinado exclusivamente a recibir reportes relacionados con el proceso electoral y que hace parte de los mecanismos de monitoreo ciudadano de la MOE.