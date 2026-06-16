Precio del dólar en Colombia baja HOY 16 de junio de 2026: Así cotiza la moneda por ciudades

De fondo: Imagen ilustrativa del dólar estadounidense, tomando como referencia el billete de 100 dólares, en el que aparece Benjamin Franklin (Crédito: Getty Images) / Sobre la imagen, fondo translúcido de la bandera de Colombia.

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este martes 16 de junio de 2026.

Este valor se comparte calculando la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano.

En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. Se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 16 de junio de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se estima alrededor de los $3.475,72 pesos (COP) para este martes 16 de junio de 2026. Esto representa una apertura de la semana a la baja que sigue la tendencia del pasado viernes ($3.513,54 pesos).

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,670 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

: 3,670 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Medellín: 3,600 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Cali: 3,550 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,550 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,540 pesos por compra y 3,600 pesos por venta.

3,540 pesos por compra y 3,600 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Por qué el dólar ha bajado recientemente?

Caracol Radio se contactó con Estudios Económicos Davivienda y explicaron que hubo un debilitamiento global; además, el índice de DXY, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas fuertes, cayó cerca del 0.4% durante la jornada.

Este movimiento favoreció a varias monedas emergentes, entre ellas el peso colombiano, así como otras divisas como el real brasileño y el rand sudafricano, que también registraron apreciaciones frente al dólar.

Téngase en cuenta que, aún a la fecha, las tasas de interés se mantienen en el 11.25%, sin embargo, todo apunta a que la decisión será transitoria y que habrá un nuevo aumento durante junio y julio.

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¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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